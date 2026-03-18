Pepino: 8 benefícios para a saúde e formas de incluí-lo na dieta

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O pepino (Cucumis sativus) é um fruto versátil e popular, pertencente à família das cucurbitáceas, a mesma da abóbora, melancia e melão. Originário da Índia, é cultivado há milhares de anos e se espalhou por todo o mundo, adaptando-se a diversos climas.

Composto principalmente por água, o pepino é conhecido por suas propriedades hidratantes e refrescantes, sendo um alimento leve e de baixo teor calórico. Além de sua versatilidade gastronômica, oferece diversos benefícios à saúde. Veja a seguir!

1. Auxilia na perda de peso

Devido ao seu baixo teor calórico e alto conteúdo de água e fibras, o pepino promove sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e contribuindo para dietas de emagrecimento. Além disso, ele é um excelente substituto para alimentos mais calóricos em lanches e refeições.

2. Hidrata o organismo

O consumo de pepino auxilia na manutenção da hidratação corporal, sendo especialmente benéfico em dias quentes ou após atividades físicas intensas. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o alimento é formado em 95% de água. A hidratação é fundamental para diversas funções do organismo, como a regulação da temperatura corporal, a circulação sanguínea e a eliminação de toxinas.

3. Possui ação antioxidante

O pepino contém antioxidantes que combatem os radicais livres, moléculas que causam danos às células e estão associadas ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas. Esses compostos ajudam a reduzir inflamações no corpo, melhorando a imunidade e protegendo contra diversas enfermidades.

4. Ação antibacteriana e antifúngica

O pepino contém compostos bioativos que demonstram propriedades antifúngicas e antibacterianas naturais. Além disso, o alto teor de água e antioxidantes contribui para fortalecer o sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções fúngicas.

O estudo “Antimicrobial Activities Of Cucumber (Cucumis Sativas) Extract On Microorganisms“, publicado no International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS), mostrou que o extrato do pepino, devido à presença da poliamina espermidina, apresenta alta atividade antibacteriana e antifúngica contra microrganismos nocivos ao organismo.

As fibras do pepino auxiliam o processo de digestão (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Promove a digestão

As fibras presentes no pepino estimulam o trânsito intestinal. Elas retêm água e aumentam o volume das fezes, o que ajuda a prevenir a constipação e manter um ambiente intestinal saudável — fundamental para a absorção de nutrientes e o equilíbrio da microbiota. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

6. Ação anti-inflamatória

O pepino contém compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias, como flavonoides, taninos e cucurbitacinas. Seu consumo pode ajudar a reduzir a inflamação, aliviar dores articulares e musculares e contribuir para uma melhor recuperação após atividades físicas intensas.

7. Melhora a saúde da pele

Rico em antioxidantes, vitaminas A, C e E, além de compostos anti-inflamatórios, o pepino contribui para a saúde da pele. Seu efeito hidratante mantém a pele mais viçosa e hidratada, enquanto seus antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce.

8. Ajuda a controlar o açúcar no sangue

Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, o pepino tem cerca de 2,24 g de carboidrato total a cada 100 g. Esse baixo índice torna o alimento um excelente aliado no controle de açúcar no sangue, já que a quantidade reduzida de carboidratos diminui o impacto direto na glicemia após o consumo.

Na prática, isso significa que o organismo não precisa liberar grandes quantidades de insulina para equilibrar o açúcar no sangue, evitando picos e quedas bruscas. Além disso, por ser rico em água e conter fibras, o pepino ajuda a desacelerar a absorção dos carboidratos, contribuindo para níveis mais estáveis de glicose ao longo do dia.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

Formas de consumir o pepino

Além de todos os benefícios, o pepino pode ser incorporado à alimentação de diversas maneiras:

Saladas variadas: combine o pepino com outros vegetais, frutas e molhos para criar saladas refrescantes e nutritivas;

combine o pepino com outros vegetais, frutas e molhos para criar saladas refrescantes e nutritivas; Sanduíches e wraps: adicione fatias finas de pepino para dar crocância e frescor aos lanches;

adicione fatias finas de pepino para dar crocância e frescor aos lanches; Conservas caseiras: prepare picles de pepino para acompanhar pratos diversos ou como petisco;

prepare picles de pepino para acompanhar pratos diversos ou como petisco; Sucos e smoothies: bata o pepino com outras frutas e vegetais para obter bebidas hidratantes e saudáveis;

bata o pepino com outras para obter bebidas hidratantes e saudáveis; Sopas frias: utilize o pepino como base para sopas geladas, como o gaspacho tradicional.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios do pepino para a saúde, é importante lembrar que seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Embora seja rico em vitaminas, minerais e propriedades hidratantes, ele não possui capacidade de tratar ou curar doenças por si só.

Para garantir a saúde e o bem-estar, é fundamental seguir orientações médicas adequadas, realizar exames periódicos e adotar uma alimentação equilibrada como parte de um estilo de vida saudável.