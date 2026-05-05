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Pele seca: 7 cuidados para manter a hidratação no outono

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 05/05/26 19h36
Pequenas mudanças na rotina diária ajudam a reforçar a proteção natural da pele e a manter o conforto, o equilíbrio e a aparência saudável (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

A pele seca requer cuidados especiais, principalmente no outono, para manter a hidratação e a saúde. Com a queda das temperaturas e a diminuição da umidade do ar, é comum que ela fique ainda mais sensível, opaca e propensa ao ressecamento.

Com a abordagem correta, é possível minimizar esses efeitos e garantir que a pele se mantenha macia e radiante. Talita Bovi, mestre em engenharia biomédica, especialista em medicina estética com ênfase em cosmetologia e professora da Universidade de Taubaté (SP), destaca algumas dicas essenciais. Confira!

1. Hidratação profunda

Utilize um hidratante nutritivo diariamente para ajudar a manter a umidade da pele. Procure por produtos com ingredientes como ácido hialurônico, glicerina e ceramidas, que ajudam a reter água na pele. Fórmulas com manteiga de karité, pantenol e niacinamida também são ótimas aliadas para peles mais ressecadas.

2. Limpeza suave

Evite produtos de limpeza agressivos que possam ressecar ainda mais a pele. Opte por limpadores suaves, sem sabão e com pH fisiológico, como loções de limpeza ou géis hidratantes. Ingredientes calmantes, como aloe vera e camomila, podem ajudar a manter o equilíbrio da pele.

3. Esfoliação moderada

Faça esfoliação suave a cada 15 dias para remover as células mortas e estimular a renovação celular. Dê preferência a esfoliantes enzimáticos ou com partículas finas, evitando fórmulas muito abrasivas que podem causar irritação.

Jovem mulher aplicando pontos de creme de cuidados da pele nas bochechas enquanto olha no espelho redondo. produtos de cuidado com a pele em cima da mesa
Após o banho, aplique o hidratante na pele ainda úmida (Imagem: sergey kolesnikov | Shutterstock)

4. Atenção aos banhos e à hidratação pós-banho

Evite banhos muito quentes e demorados; apesar de reconfortantes no frio, eles removem a barreira natural da pele. Após o banho, com a pele ainda levemente úmida, aplique hidratantes mais densos ou óleos corporais para “selar” a hidratação. Aqui entram ótimas opções, como:

  • Óleo de amêndoas (nutritivo e acessível)
  • Óleo de coco (ação emoliente)
  • Óleo de jojoba (mais leve e equilibrante)

5. Proteção solar diária

Mesmo em dias nublados, aplique protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior. A radiação UV continua atuando e pode agravar o ressecamento e o envelhecimento precoce.

6. Tratamentos noturnos mais nutritivos

Aproveite a noite para intensificar os cuidados. Máscaras hidratantes, séruns mais concentrados e óleos faciais são ótimas opções. Óleos como rosa-mosqueta (regenerador) e argan (rico em vitamina E) ajudam na reparação da pele durante o sono.

7. Hidratação de dentro para fora

Beber água ao longo do dia é essencial para manter a pele hidratada. Além disso, incluir alimentos ricos em gorduras boas, como abacate, castanhas e azeite de oliva, também contribui para a saúde da pele.

“Para peles secas, é importante focar em hidratação profunda e evitar produtos e hábitos que possam agravar o ressecamento. Com os cuidados adequados, é possível manter a pele saudável, macia e radiante mesmo nas estações mais frias”, finaliza Talita Bovi.

Por Ana Carolina Baili

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