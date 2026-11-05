Peixe grelhado: aprenda a fazer essa receita fácil e saudável para o jantar

Na hora de preparar o jantar, apostar em ingredientes frescos e combinações simples pode facilitar a rotina sem deixar o sabor de lado. O peixe grelhado, por exemplo, é uma alternativa prática para incluir proteínas de qualidade no cardápio, especialmente quando acompanhado de legumes variados. Confira como preparar essa receita e aproveite uma refeição saborosa e equilibrada!

Peixe grelhado com legumes salteados

Ingredientes

500 g de filé de tilápia

1 tomate cortado em rodelas

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 pimentão verde cortado em tiras

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de ervas finas

Endro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de peixe com o suco de limão, o alho, as ervas finas, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos para absorver os temperos. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite em fogo médio. Disponha os filés e grelhe por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos por dentro. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, acrescente o restante do azeite, a cebola e os pimentões. Refogue em fogo médio por cerca de 5 minutos, mexendo delicadamente. Adicione o tomate e cozinhe por mais 3 minutos, até ficarem levemente macios. Volte os filés para a frigideira, acomode-os entre os legumes e deixe aquecer por mais 1 minuto. Finalize com o endro e sirva em seguida.