Peixe assado no forno: 3 receitas fáceis e saborosas para o almoço de domingo

Domingo é dia de caprichar no almoço. E nada deixa a refeição mais gostosa do que um peixe assado saindo quentinho do forno. Seja inteiro, em filés ou em postas, ele sempre garante sabor e aquele toque especial que transforma o momento em algo único. Além disso, é uma ótima escolha para o prato principal, pois é nutritivo, rico em proteínas e ômega 3 que fortalecem a saúde de forma natural.
A seguir, confira 3 receitas fáceis de peixe assado no forno!
1. Filé de salmão assado
Ingredientes
- 800 g de filé de salmão
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de chá de chili em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão
- 2 batatas cortadas em rodelas
- 1 cebola-roxa cortada em pétalas
- 200 g de tomate-cereja
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 2 dentes de alho picados
- 2 pimentas dedo-de-moça
- Ramos de tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o mel, o chili em pó, a páprica, o azeite, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão até formar uma marinada homogênea. Passe essa mistura cuidadosamente sobre todo o filé, garantindo que ele fique bem coberto, e reserve. Para os legumes, disponha as batatas, a cebola, os tomates-cereja e as pimentas dedo-de-moça em uma assadeira grande.
Regue tudo com azeite, tempere com sal, pimenta-do-reino e distribua ramos de tomilho por cima. Em seguida, coloque o filé de salmão sobre os legumes, deixando que parte da marinada escorra e envolva os vegetais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até que o salmão esteja dourado por cima e macio por dentro, enquanto os legumes ficam levemente caramelizados. Sirva em seguida.
2. Truta assada com limão
Ingredientes
- 500 g de postas de truta
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão-siciliano
- Raspas de 1 limão-siciliano
- 2 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as postas de truta com o sal, a pimenta-do-reino, o alho e o suco de limão, deixando que absorvam os sabores por 15 minutos. Unte uma assadeira com um fio de azeite e coloque as postas na assadeira. Distribua as raspas de limão-siciliano, garantindo que cada posta fique aromática. Leve ao forno preaquecido a 100 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até que a superfície esteja levemente dourada e a carne, macia e suculenta por dentro. Retire do forno e sirva.
3. Tilápia assada com batata
Ingredientes
- 500 g de filé de tilápia
- 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 2 tomates picados
- 1/2 pimentão cortado em tiras
- 1 cebola cortada em cubos
- 1 colher de sopa de alcaparras
- 2 dentes de alho espremidos
- Azeite, sal e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal e alho, deixando que absorvam os sabores enquanto prepara os vegetais. Em uma tigela, misture o tomate, a cebola, o pimentão e as alcaparras. Depois, acrescente o cheiro-verde e reserve.
Unte um refratário com azeite e forre o fundo com as batatas, formando uma camada uniforme. Sobre elas, coloque os filés de tilápia e distribua por cima a mistura de vegetais, regando generosamente com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos, até que o líquido que se forma no fundo do refratário evapore e a superfície fique dourada e apetitosa. Sirva quente.