Peixe assado no forno: 3 receitas fáceis e saborosas para o almoço de domingo

Filé de salmão assado (Imagem: Karl Allgaeuer | Shutterstock)
Domingo é dia de caprichar no almoço. E nada deixa a refeição mais gostosa do que um peixe assado saindo quentinho do forno. Seja inteiro, em filés ou em postas, ele sempre garante sabor e aquele toque especial que transforma o momento em algo único. Além disso, é uma ótima escolha para o prato principal, pois é nutritivo, rico em proteínas e ômega 3 que fortalecem a saúde de forma natural.

A seguir, confira 3 receitas fáceis de peixe assado no forno!

1. Filé de salmão assado

Ingredientes

  • 800 g de filé de salmão
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de chili em pó
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 batatas cortadas em rodelas
  • 1 cebola-roxa cortada em pétalas
  • 200 g de tomate-cereja
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 pimentas dedo-de-moça
  • Ramos de tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, o chili em pó, a páprica, o azeite, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão até formar uma marinada homogênea. Passe essa mistura cuidadosamente sobre todo o filé, garantindo que ele fique bem coberto, e reserve. Para os legumes, disponha as batatas, a cebola, os tomates-cereja e as pimentas dedo-de-moça em uma assadeira grande.

Regue tudo com azeite, tempere com sal, pimenta-do-reino e distribua ramos de tomilho por cima. Em seguida, coloque o filé de salmão sobre os legumes, deixando que parte da marinada escorra e envolva os vegetais. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até que o salmão esteja dourado por cima e macio por dentro, enquanto os legumes ficam levemente caramelizados. Sirva em seguida.

Duas postas de truta sendo assadas dentro de uma forma forrada com papel alumínio amassado. Cada posta está temperada com ervas e finalizada com uma rodela de limão por cima. A iluminação é quente e focada, destacando a textura suculenta do peixe e o brilho do papel alumínio dentro do forno.
Truta assada com limão (Imagem: Dariienko Andrii | Shutterstock)

2. Truta assada com limão

Ingredientes

  • 500 g de postas de truta
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • Raspas de 1 limão-siciliano
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as postas de truta com o sal, a pimenta-do-reino, o alho e o suco de limão, deixando que absorvam os sabores por 15 minutos. Unte uma assadeira com um fio de azeite e coloque as postas na assadeira. Distribua as raspas de limão-siciliano, garantindo que cada posta fique aromática. Leve ao forno preaquecido a 100 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até que a superfície esteja levemente dourada e a carne, macia e suculenta por dentro. Retire do forno e sirva.

3. Tilápia assada com batata

Ingredientes

  • 500 g de filé de tilápia
  • 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 tomates picados
  • 1/2 pimentão cortado em tiras
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 1 colher de sopa de alcaparras
  • 2 dentes de alho espremidos
  • Azeite, sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal e alho, deixando que absorvam os sabores enquanto prepara os vegetais. Em uma tigela, misture o tomate, a cebola, o pimentão e as alcaparras. Depois, acrescente o cheiro-verde e reserve.

Unte um refratário com azeite e forre o fundo com as batatas, formando uma camada uniforme. Sobre elas, coloque os filés de tilápia e distribua por cima a mistura de vegetais, regando generosamente com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 a 40 minutos, até que o líquido que se forma no fundo do refratário evapore e a superfície fique dourada e apetitosa. Sirva quente.

