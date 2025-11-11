Peixe assado: 5 receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar

Leve, nutritivo e cheio de sabor, o peixe é um alimento versátil que combina com diversas preparações e temperos. Assar é uma das formas mais equilibradas de realçar seu gosto natural sem excesso de gordura, mantendo nutrientes que fortalecem o corpo e trazem bem-estar ao dia a dia.

Para inspirar seu cardápio com praticidade e equilíbrio, listamos 5 receitas saudáveis e deliciosas para o almoço ou jantar que mostram o quanto um bom peixe assado pode transformar a refeição em um momento especial!

Salmão assado com legumes coloridos

Ingredientes

1 abobrinha cortada em rodelas

3 filés de salmão (aproximadamente 150 g cada)

(aproximadamente 150 g cada) 1 cenoura cortada em rodelas grossas

1 pimentão amarelo cortado em cubos grandes

2 dentes de alho picados

Suco de 1/2 limão

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de coentro para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a abobrinha, a cenoura e o pimentão. Tempere com azeite, alho, sal e pimenta-do-reino. Depois, distribua os legumes em uma assadeira grande e coloque os filés de salmão por cima. Regue com o suco de limão e um fio adicional de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até o salmão ficar dourado, e os legumes, macios. Retire do forno, finalize com folhas de coentro e sirva em seguida.

Peixe branco assado com molho de tomate e alcaparra

Ingredientes

4 postas de peixe branco

2 tomates maduros picados

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de alcaparra escorrida

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Adicione o tomate e a alcaparra. Cozinhe por 5 minutos e tempere com sal e orégano. Disponha o peixe em um refratário, cubra com o molho e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos. Sirva em seguida.

Peixe assado com ervas e limão

Ingredientes

1 peixe inteiro limpo

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

4 fatias finas de limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 xícara de chá de salsinha e coentro picados

1 colher de chá de tomilho fresco

Modo de preparo

Seque bem o peixe com papel-toalha. Depois, faça leves cortes diagonais na superfície para o tempero penetrar. Após, em um recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, o tomilho e metade das ervas picadas.

Passe a mistura por toda a superfície do peixe, inclusive dentro da cavidade abdominal. Coloque as fatias de limão e o restante das ervas dentro do peixe. Disponha o peixe em uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, retire o papel-alumínio e deixe dourar por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva com batatas rústicas assadas, salada de folhas e tomates frescos temperados com azeite e limão.

Peixe assado ao leite de coco e curry

Ingredientes

4 postas de cação

1 cebola fatiada

1 tomate picado

picado 200 ml de leite de coco

1 colher de chá de curry em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em um refratário, disponha as postas de peixe e tempere com sal, pimenta-do-reino e curry. Espalhe a cebola e o tomate por cima. Regue com o azeite e o leite de coco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Remova o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos, até dourar levemente. Retire do forno com cuidado e sirva em seguida, com coentro picado polvilhado por cima.

Peixe assado com cebola caramelizada e vinho branco

Ingredientes

2 postas de namorado

1 cebola cortada em rodelas finas

cortada em rodelas finas 1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o açúcar mascavo. Deixe dourar até caramelizar levemente. Reserve. Coloque as postas de peixe em um refratário e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho.

Em seguida, espalhe as cebolas caramelizadas por cima, regue com o vinho e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos e, em seguida, retire o papel-alumínio para dourar por mais 10 minutos. Passados os 10 minutos, remova do forno com cuidado e sirva.