Peito de frango sem cair na mesmice: 5 receitas proteicas para variar o almoço

Rico em proteínas, o frango é um ingrediente acessível e versátil, capaz de ganhar diferentes preparos para além do tradicional filé grelhado. Com ele, é possível explorar novos sabores, temperos e combinações para variar as refeições do dia a dia. Ao lado de legumes, verduras, grãos e raízes, a proteína pode compor pratos saborosos, nutritivos e equilibrados, além de trazer mais variedade ao cardápio.

A seguir, confira 5 receitas proteicas com peito de frango para variar o almoço!

1. Frango xadrez proteico

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 8 pimentas-dedo-de-moça cortadas em pedaços

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 xícara de chá de amendoim torrado sem pele e sem sal

3 dentes de alho fatiados

1 pedaço pequeno de gengibre picado

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de óleo de gergelim

1/2 colher de chá de açúcar

3 colheres de sopa de água

1 colher de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os cubos de frango com 1 colher de sopa de molho de soja e o amido de milho. Deixe descansar por 10 minutos. Em outro recipiente, misture o restante do molho de soja, o óleo de gergelim, o açúcar e a água. Reserve.

Aqueça uma frigideira em fogo alto e adicione o azeite. Coloque os cubos de frango e refogue até dourarem. Acrescente as pimentas-dedo-de-moça, o pimentão, o alho e o gengibre. Refogue por aproximadamente 2 minutos, mantendo os vegetais firmes e com as cores preservadas. Despeje o molho reservado e misture delicadamente até envolver o frango e molho engrossar levemente. Desligue o fogo e finalize com o amendoim e a cebolinha. Sirva em seguida.

2. Frango desfiado com abóbora e espinafre

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

500 g de abóbora japonesa cortada em cubos

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a abóbora, a páprica, a cúrcuma, o sal, a pimenta-do-reino moída e a água. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, até a abóbora ficar macia.

Adicione o frango desfiado e misture. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, para incorporar os sabores. Acrescente as folhas de espinafre e cozinhe por cerca de 2 minutos, até murcharem. Sirva em seguida.

3. Filé de frango assado com crosta de aveia

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em filés

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/4 de xícara de chá de farinha de linhaça

1 ovo

1 dente de alho picado

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o alho, a páprica defumada, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino moída. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os sabores. Em uma tigela, bata o ovo até ficar homogêneo. Em outra, misture a aveia e a farinha de linhaça. Passe cada filé de frango pelo ovo e, em seguida, pela mistura de aveia, pressionando delicadamente para formar uma camada uniforme.

Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando os filés na metade do tempo, até a crosta ficar dourada e o frango estar completamente assado. Sirva em seguida.

Salada morna de frango com topinambur (Imagem: gkrphoto | Shutterstock)

4. Salada morna de frango com topinambur

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em tiras

200 g de topinambur cortado em rodelas finas

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

2 colheres de sopa de sementes de girassol sem casca

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1/2 colher de chá de tomilho seco

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o topinambur com 1 colher de sopa de azeite, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino moída. Disponha as rodelas em uma assadeira, sem sobrepor, e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem macias por dentro e douradas nas bordas.

Enquanto isso, tempere o frango com metade do suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino moída. Aqueça o restante do azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe as tiras de frango até dourarem e ficarem completamente cozidas. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira, coloque as sementes de girassol e as nozes e aqueça em fogo baixo por aproximadamente 2 minutos, mexendo para não queimar. Reserve.

Em uma travessa, disponha as folhas de rúcula e espinafre e distribua os tomates-cereja. Acrescente o frango ainda morno e as rodelas de topinambur assadas. Finalize com as sementes de girassol e as nozes e regue com o restante do suco de limão. Sirva em seguida.

5. Escondidinho de frango com purê de mandioquinha

Ingredientes

Purê

600 g de mandioquinha cortada em pedaços

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

50 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque a mandioquinha, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Escorra a água e amasse a mandioquinha ainda quente. Acrescente o leite, o azeite e o sal e misture até obter um purê cremoso. Reserve.

Recheio

Aqueça uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione o tomate e cozinhe por 2 minutos. Acrescente o frango desfiado, o molho de tomate, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino moída. Misture e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente o cheiro-verde.

Montagem

Em um refratário, distribua o recheio de frango e cubra com o purê de mandioquinha. Finalize com a muçarela ralada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, ou até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.