Pedalar é uma atividade física que pode fazer parte de diferentes rotinas, seja na academia, em casa ou nas ruas e parques. A bicicleta ergométrica e a bicicleta convencional trabalham principalmente os músculos dos membros inferiores e ajudam a melhorar a capacidade cardiorrespiratória. Apesar das semelhanças, as modalidades apresentam diferenças que podem influenciar o esforço físico, o gasto energético e os estímulos recebidos pelo organismo.

De acordo com Igor Bonelli, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, tanto a bicicleta ergométrica quanto a prática ao ar livre podem contribuir para a saúde, desde que sejam realizadas com regularidade e intensidade adequada à condição física de cada pessoa.

A principal diferença está nas características do exercício: enquanto o ambiente controlado permite ajustar a resistência e manter um ritmo mais constante, o pedal externo exige adaptações a fatores como inclinações, curvas, vento e variações do terreno.

Efeitos de cada modalidade no corpo

Nas duas modalidades, o movimento de pedalar recruta principalmente os músculos do quadríceps, posteriores da coxa, glúteos e panturrilhas. A atividade também estimula o sistema cardiovascular, contribuindo para melhorar o condicionamento físico, a circulação sanguínea e a resistência muscular.

Na bicicleta ergométrica, uma das principais vantagens é o controle sobre a intensidade. É possível regular a resistência, acompanhar o tempo de exercício e manter uma frequência de treino mais previsível. Além disso, a ausência de obstáculos e a estabilidade do equipamento tornam a atividade uma alternativa interessante para quem está começando ou prefere treinar em ambientes fechados.

No ciclismo ao ar livre, o corpo precisa responder a condições que mudam durante o percurso. Subidas, descidas, curvas e alterações na velocidade exigem ajustes constantes dos movimentos. A atividade também demanda maior participação de músculos responsáveis pela estabilização do tronco e pelo equilíbrio, especialmente em trajetos irregulares.

“Embora o movimento principal seja semelhante, pedalar ao ar livre envolve uma série de ajustes motores que não aparecem da mesma forma na bicicleta ergométrica. O ciclista precisa controlar o equilíbrio, mudar de direção e adaptar a força aplicada aos pedais de acordo com o terreno. Na bicicleta estacionária, o esforço pode ser mais facilmente controlado e direcionado conforme o objetivo do treinamento”, explica Igor Bonelli.

Outro ponto de diferença está no ambiente. O ciclismo externo proporciona contato com espaços abertos e variação de paisagens, o que pode tornar a prática mais estimulante para algumas pessoas. Na ergométrica, por sua vez, a atividade não depende das condições climáticas, do trânsito ou da disponibilidade de locais apropriados para pedalar.

Tanto a bicicleta ergométrica quanto a pedalada ao ar livre podem gastar calorias (Imagem: SofikoS | Shutterstock)

Qual modalidade gasta mais calorias?

Uma dúvida comum entre praticantes é qual das duas opções proporciona maior gasto calórico. Não existe uma resposta única, pois o consumo de energia depende de fatores como intensidade, duração, resistência, velocidade, peso corporal e condicionamento físico.

Uma pedalada ao ar livre pode exigir mais esforço em percursos com subidas, vento contrário ou terrenos irregulares. Entretanto, um treino intenso na bicicleta ergométrica, com resistência elevada e intervalos de esforço, também pode gerar uma demanda cardiovascular e muscular significativa. Portanto, não é correto afirmar que uma modalidade sempre queima mais calorias do que a outra.

“Mais importante do que escolher a bicicleta que supostamente gasta mais calorias é considerar a intensidade e a regularidade do exercício. Um treino bem planejado, respeitando os limites individuais e os objetivos de cada praticante, pode trazer resultados positivos nas duas modalidades”, orienta o especialista.

Para quem está começando, a bicicleta ergométrica pode facilitar o controle do ritmo e a adaptação gradual ao exercício. Já quem busca variedade de estímulos, contato com a natureza e desenvolvimento de habilidades como equilíbrio e coordenação pode encontrar no ciclismo ao ar livre uma opção interessante.

Por Luana Figueiredo