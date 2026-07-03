PDRN: entenda por que o ativo queridinho da K-Beauty está invadindo a rotina de skincare

Nos últimos anos, poucos ingredientes despertaram tanto interesse no universo da beleza quanto o PDRN (polidesoxirribonucleotídeo), conhecido como “DNA de salmão”. Popularizado pela K-Beauty, termo que se refere à beleza coreana e à sua abordagem inovadora de cuidados com a pele, e impulsionado pelas redes sociais, o ativo passou a frequentar listas de tendências, vídeos de rotina de skincare e discussões sobre regeneração da pele. Inicialmente associado a séruns e tratamentos intensivos, ele começa agora a ocupar um espaço muito mais amplo: a rotina completa de cuidados.

Se 2025 foi o ano em que o PDRN ganhou notoriedade global, 2026 marca sua consolidação como uma categoria de skincare. A WGSN, empresa global de previsão de tendências, aponta o ingrediente como uma das apostas que devem moldar o mercado de beleza nos próximos anos, impulsionado pela busca por fórmulas voltadas à regeneração, longevidade da pele e cuidados cada vez mais personalizados.

Essa mudança se reflete no lançamento de produtos que incorporam o ativo em diferentes etapas da rotina. Limpeza, tonificação, hidratação, cuidados com a área dos olhos e até produtos labiais passam a contar com PDRN, indicando uma transformação importante no mercado. O ingrediente deixa de ser um ativo de uso pontual para se tornar um elemento presente em toda a jornada de skincare.

Segundo Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic, a evolução do ingrediente acompanha a própria transformação da K-Beauty. “O PDRN ganhou notoriedade por seu potencial regenerador, mas hoje a discussão vai além. A indústria coreana percebeu que ele pode contribuir para diferentes aspectos da saúde da pele, desde hidratação e fortalecimento da barreira cutânea até melhora da aparência de áreas mais delicadas, como olhos e lábios. Por isso, vemos o ingrediente migrando para novas categorias”, explica.

Da regeneração ao cuidado diário

Conhecido por ser derivado de fragmentos de DNA do salmão, o PDRN ganhou espaço inicialmente em procedimentos estéticos e, posteriormente, na cosmética. Seu principal atrativo está relacionado à capacidade de auxiliar nos processos naturais de recuperação da pele, favorecendo hidratação, elasticidade e melhora da aparência geral.

Se antes era encontrado principalmente em ampolas e séruns concentrados, a nova geração de produtos busca ampliar sua presença na rotina diária. A proposta é que o cuidado comece desde as primeiras etapas, transformando até mesmo a limpeza em um momento de tratamento.

“Existe uma mudança de mentalidade no skincare. O consumidor não quer mais apenas corrigir problemas ou recorrer a ativos muito potentes em etapas isoladas. Ele procura rotinas inteligentes, em que cada produto contribua para manter a pele equilibrada e saudável ao longo do tempo. O PDRN se encaixa muito bem nessa lógica”, afirma Thomas Kim.

O PDRN tem deixa de ser um ativo pontual e passa a integrar rotinas completas de skincare, marcando uma nova fase no cuidado com a pele (Imagem: Yaroslav Astakhov | Shutterstock)

O ingrediente chega a novas categorias

Esse movimento já pode ser observado na Coreia do Sul e começa a ganhar força em outros mercados, como explica o farmacêutico. “No Brasil, por exemplo, o ativo já é encontrado em produtos como balms labiais, creme para os olhos, pads faciais e loções de limpeza, como os da Wati for Skin.”

Essa expansão para diferentes categorias revela uma mudança mais ampla na indústria da beleza. Em vez de concentrar os cuidados em um único produto ou tratamento intensivo, o skincare contemporâneo passa a valorizar rotinas integradas, nas quais cada etapa desempenha um papel específico no equilíbrio da pele.

Para Thomas Kim, essa tendência está apenas começando. “O futuro do skincare não está necessariamente em ativos mais fortes, mas em tecnologias mais versáteis e capazes de atuar de maneira complementar. O PDRN é um exemplo disso. Ele começou como um ingrediente associado à regeneração e hoje passa a representar uma visão mais ampla de cuidado, em que diferentes produtos trabalham juntos para promover saúde e longevidade da pele”, ressalta.

Assim, o ativo que conquistou a K-Beauty deixa de ser uma tendência restrita aos séruns e se consolida como protagonista de uma nova geração de produtos, capaz de acompanhar a pele em todas as etapas da rotina diária.

Por Caroline Amorim