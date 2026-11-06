Pastor do leste europeu: conheça a raça que impressiona pelo porte e pela inteligência 

O pastor do leste europeu é uma raça de cachorro originária da Rússia, conhecida pela aparência robusta, pela inteligência e pelas habilidades de guarda. Sua história está diretamente ligada ao desenvolvimento dos cães de trabalho utilizados no território russo, onde diferentes condições climáticas e geográficas exigiam animais resistentes, atentos e capazes de desempenhar diversas funções.

Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a formação da raça ocorreu em um contexto no qual os cães pastores eram utilizados tanto para proteger rebanhos contra predadores quanto para conduzir animais em áreas agrícolas.

Com o passar do tempo, o pastor do leste europeu conquistou espaço como cão de serviço na antiga União Soviética, tornando-se popular também como animal de companhia. Atualmente, ele se destaca pela combinação de força física, equilíbrio emocional e facilidade de treinamento.

Abaixo, conheça as principais características do cachorro da raça pastor do leste europeu!

Cachorro robusto com pelagem densa

O pastor do leste europeu é um cachorro de porte médio a grande, com corpo robusto, musculatura desenvolvida e estrutura óssea forte. Conforme o padrão oficial da CBKC, os machos apresentam altura desejável entre 67 e 72 cm na cernelha, enquanto as fêmeas medem entre 62 e 68 cm. A cabeça tem formato de cunha, com focinho proporcional, nariz preto e olhos castanho-escuros. As orelhas são eretas, triangulares e posicionadas no alto da cabeça.

A pelagem é outra característica marcante. De acordo com a CBKC, os pelos externos são retos, densos, de comprimento médio e moderadamente ásperos ao toque. A raça também apresenta um subpelo espesso e macio, que ajuda a proteger o animal das variações de temperatura. No pescoço, a pelagem é um pouco mais longa e volumosa, enquanto na cabeça, nas orelhas e na parte frontal das patas os pelos são mais curtos. Entre as colorações, estão preto sólido, cinza-claro com sela preta, preto com castanho e cinza-lobo.

Temperamento e personalidade

Apesar da aparência imponente, o pastor do leste europeu apresenta um temperamento equilibrado e uma personalidade bastante atenta. Segundo a CBKC, é um cachorro ativo, autoconfiante, fácil de treinar e considerado um companheiro confiável. No entanto, costuma ser um pouco reservado com estranhos.

Seu histórico como cão de serviço também está relacionado à capacidade de observar o ambiente e desempenhar funções de proteção. Por isso, tende a se destacar em atividades que exigem concentração, disciplina e disposição física.

O pastor do leste europeu necessita de exercícios regulares para manter o condicionamento físico e evitar o excesso de peso (Imagem: Eudyptula | Shutterstock)

Cuidados com a alimentação e a saúde

O pastor do leste europeu precisa de uma rotina de cuidados compatível com seu porte, nível de atividade e características físicas. Assim, a alimentação deve ser equilibrada e adequada à idade, ao peso e às necessidades individuais, preferencialmente com orientação veterinária.

Como é um cachorro grande e musculoso, também necessita de exercícios regulares para manter o condicionamento físico e evitar o excesso de peso. Além disso, consultas veterinárias periódicas ajudam a acompanhar a saúde das articulações, o desenvolvimento corporal e as condições gerais do animal.

Educação e socialização

A educação do pastor do leste europeu deve começar ainda na fase de filhote, com o estabelecimento de regras claras e uma rotina de treinamento consistente. Segundo a CBKC, a raça apresenta facilidade de aprendizado, além de ser ativa, atenta e autoconfiante. Por isso, tende a responder bem aos treinamentos baseados no reforço positivo, com recompensas, elogios e estímulos adequados.

A socialização, por sua vez, também merece atenção, pois o contato gradual e positivo com diferentes pessoas, animais, ambientes e situações ajuda a desenvolver um comportamento equilibrado. Como possui aptidão natural para a guarda, é importante que o tutor ensine o cachorro a diferenciar situações cotidianas de possíveis ameaças, sem estimular reações agressivas.