Pastor de brie: conheça o cachorro de pelagem longa que se destaca pela coragem e inteligência

O pastor de brie, também conhecido como berger de brie ou briard, surgiu na França e, durante muito tempo, foi conhecido como “cão pastor francês da planície”. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a denominação relacionada à região de Brie apareceu pela primeira vez em 1809, no livro “Curso Completo de Agricultura”, do padre Rozier.

A raça foi desenvolvida e selecionada principalmente por suas habilidades para conduzir e guardar rebanhos, atividades que exigiam resistência física, atenção e capacidade de reagir às situações do ambiente. Sua história também está relacionada a acontecimentos importantes: conforme o padrão oficial, o pastor de brie foi utilizado pelo exército francês durante as duas guerras mundiais. Nesse período, desempenhou funções de sentinela e participou de trabalhos de resgate, procurando pessoas feridas nos campos de batalha.

Atualmente, ele é um cachorro de companhia leal e amoroso, sendo até mesmo descrito como “coração envolto em pelos”. Abaixo, conheça as principais características do pastor de brie!

Características físicas e tamanho

O pastor de brie é um cachorro de grande porte, com corpo musculoso, estrutura óssea forte e aparência rústica. Conforme a CBKC, os machos apresentam altura entre 62 e 68 cm na cernelha, enquanto as fêmeas medem de 56 a 64 cm. Seu corpo é ligeiramente mais comprido do que alto, característica que contribui para uma estrutura equilibrada e adequada às atividades de pastoreio.

A cabeça é longa e forte, com pelos que formam barba, bigode e sobrancelhas, cobrindo levemente os olhos. As orelhas são inseridas no alto da cabeça e revestidas por pelos compridos. Outro detalhe é a cauda, que costuma ser portada baixa e apresenta uma pequena curvatura na extremidade, semelhante à letra “J”.

Pelagem e cores do pastor de brie

Uma das características mais marcantes do pastor de brie é sua pelagem longa, que cobre praticamente todo o corpo e proporciona uma aparência volumosa. Segundo a CBKC, os fios são flexíveis, secos e apresentam textura semelhante à dos pelos de cabra, acompanhados de uma camada discreta de subpelo.

O padrão oficial da CBKC descreve pelagens pretas, fulvas, fulvas encarvoadas, cinzas e azuis, com diferentes nuances. Alguns exemplares podem apresentar máscaras acinzentadas ou azuladas, enquanto outros possuem regiões mais claras nas extremidades dos pelos e na parte inferior do corpo.

Personalidade e comportamento

O pastor de brie, conforme a American Kennel Club (AKC), é um cachorro corajoso, inteligente e cheio de iniciativa, que não costuma demonstrar timidez. Além disso, aprende com facilidade, possui excelente memória e apresenta um forte desejo de agradar ao tutor, sendo fiel, gentil e obediente.

A raça também preserva seu instinto ancestral de proteção, mantendo-se atenta à segurança da família e do ambiente em que vive. Embora possa ser reservada com pessoas desconhecidas, demonstra carinho e lealdade àqueles com quem convive. Alguns exemplares também podem apresentar um comportamento mais independente.

O pastor de brie precisa de exercícios diários, brincadeiras e atividades que exigem movimentação para gastar energia (Imagem: Pavel Shlykov | Shutterstock)

Hábitos e necessidades de exercícios

O pastor de brie foi desenvolvido para desempenhar atividades que exigem movimentação, resistência e disposição física. Por essas características, precisa se exercitar diariamente para gastar energia. Assim, caminhadas, brincadeiras e atividades que envolvam comandos e desafios são alternativas para estimular o animal.

O enriquecimento ambiental também pode ajudar a evitar o tédio, especialmente quando o cachorro passa parte do dia dentro de casa. A intensidade dos exercícios deve respeitar sua idade, condição física e necessidades individuais.

Cuidados com a saúde e a higiene

A pelagem abundante do pastor de brie merece atenção especial na rotina de cuidados. Como os fios são longos e apresentam textura específica, é importante realizar escovações frequentes para retirar pelos soltos, prevenir emaranhados e manter a pele em boas condições. Também é recomendado observar as regiões próximas às orelhas, patas e olhos, onde os pelos podem acumular sujeira e umidade.

Além da higiene, é importante oferecer alimentação equilibrada, exercícios adequados e acompanhamento veterinário periódico. Avaliações veterinárias ajudam a acompanhar o desenvolvimento do cachorro e identificar possíveis alterações que necessitem de atenção.