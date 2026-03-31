Páscoa em família: 6 filmes para assistir e se encantar

A Páscoa é um dos momentos favoritos de quem ama doce e, com o feriado prolongado, o que não falta é tempo para aproveitar as guloseimas e curtir bons filmes, especialmente para quem gosta de combinar a temática com uma boa sessão de cinema em família.

Para isso, há diversas opções, desde clássicos com coelhos até produções infantis e religiosas que explicam o significado da data. Basta escolher a melhor alternativa! Para te ajudar, selecionamos 6 filmes sobre a Páscoa disponíveis nos serviços de streaming. Confira!

1. O Rei dos Reis (2025)

“O Rei dos Reis” narra a história de um pai que tenta se conectar com o filho, narrando a trajetória de Jesus Cristo (Imagem: Reprodução digital | Angel Studios, Inc.)

Inspirado no livro de Charles Dickens “A Vida do Nosso Senhor”, “O Rei dos Reis” é uma animação cristã inovadora e emocionante. Na obra, Dickens enfrenta dificuldades para se conectar com o filho Walter em meio à rotina agitada e decide narrar a trajetória de Jesus Cristo ao menino. Durante a experiência, conforme a sinopse oficial, Walter “descobre, com o pai, o poder transformador da fé” e estabelece um laço baseado no amor e na esperança.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+, Apple TV e Globoplay.

2. Páscoa Negra (2021)

“Páscoa Negra” acompanha a história de cientistas que descobrem os segredos da viagem no tempo e tentam impedir que um bilionário volte ao passado e mate Jesus (Imagem: Reprodução digital | The Marriage Boot Camp Inc.)

Combinando o simbolismo da data com ficção científica e ação, “Páscoa Negra” é a alternativa perfeita para quem busca um filme diferente para o feriado. Na trama, um bilionário oferece recursos a um grupo de cientistas para estudar a transferência de matéria, mas os pesquisadores acabam descobrindo os segredos da viagem no tempo.

O que parecia uma evolução se transforma em risco para a humanidade quando eles percebem que o estudo é apoiado por um grupo extremista e que o bilionário planeja voltar no tempo para matar Jesus. “Sem tempo a perder, apenas um gênio sem fé e um homem que perdeu sua fé têm o destino do mundo em suas mãos”, detalha a sinopse oficial.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+, Apple TV e !Looke.

3. Pedro Coelho (2018)

“Pedro Coelho” aguça a imaginação e o amor das crianças pelos animais (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation)

Protagonizado por James Corden, Domhnall Gleeson e Domhnall Gleeson, “Pedro Coelho” é a escolha ideal para o público infantil. Narrando a história de Pedro Coelho, um animal rebelde e travesso, o filme aguça a imaginação e o amor das crianças pelos animais.

Na trama, Pedro adora aprontar traquinices no quintal e na casa do senhor McGregor (Domhnall Gleeson), um novo vizinho que faz de tudo para deixar os animais longe do seu jardim. Enquanto o coelho persiste na missão de mostrar quem são os donos do território, McGregor se aproxima de Bea (Rose Byrne), uma carinhosa amante dos animais. Assim, Pedro decide travar uma dura batalha com o vizinho pelo carinho da jovem.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+ e Apple TV.

4. O Filho de Deus (2014)

“O Filho de Deus” narra a história de Jesus Cristo, desde a sua origem humilde até os seus ensinamentos, crucificação e ressurreição (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Fox e Lightworkers Media)

Um clássico da Páscoa, esse é um dos filmes que não pode faltar na maratona. Dirigido por Christopher Spencer, mesmo diretor dos longas “Bloodrayne”, “O Filho de Deus” narra a história de Jesus Cristo, desde a sua origem humilde até os seus ensinamentos, crucificação e ressurreição. Ao longo da trama, também é possível ver a jornada que o filho de Deus traçou para pregar uma mensagem de amor e esperança junto aos 12 apóstolos.

Onde assistir: Prime Video.

5. O Cachorro que Salvou a Páscoa (2014)

“O Cachorro que Salvou a Páscoa” acompanha a história de um cão que tenta salvar a creche e a Páscoa de bandidos perigosos (Imagem: Reprodução digital | Hybrid Films)

Protagonizado por Dean Cain e Elisa Donovan, o quinto filme da franquia “O Cachorro que Salvou” narra a história de Zeus, um cachorro que vai para a creche após a família viajar para um cruzeiro. Durante a estadia, ele faz diversos amigos, mas tudo muda quando perigosos bandidos decidem sabotar o local. A partir daí, o cachorro conquista alguns inimigos e decide usar seus truques para salvar a creche e a Páscoa.

Onde assistir: Prime Video e Claro TV+.

6. Hop: Rebelde sem Páscoa (2011)

“Hop: Rebelde sem Páscoa” narra a história de um coelho que decide se aventurar em Hollywood em busca do sonho de se tornar um grande astro (Imagem: Reprodução digital | Illumination Entertainment, Universal Studios, Relativity Media e Dentsu)

Dirigido por Tim Hill, “Hop: Rebelde sem Páscoa” conta a história de Junior (Russell Brand), um coelho que adora tocar bateria e sonha em fazer sucesso com a música. Mas, seu pai, o coelho da Páscoa, deseja que ele dê continuidade à tradição do feriado, seguida há mais de quatro mil anos.

Em desacordo, o jovem tenta convencer o pai, mas não é ouvido; por isso, decide se aventurar em Hollywood, onde acredita que pode se tornar um grande astro. No entanto, ao chegar ao local, os seus planos vão por água abaixo após ele ser atropelado por Fred Lebre (James Marsden), um jovem em busca de emprego que decide ajudar o coelho a viver o seu sonho. Enquanto isso, uma conspiração perigosa abala a Ilha de Páscoa.

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video e Claro TV+.