Parou de perder peso? 4 hábitos que sabotam seu emagrecimento

Mesmo com dedicação diária e ajustes na alimentação e na rotina de exercícios, o processo de emagrecimento pode entrar em períodos de estagnação. Isso costuma gerar frustração e insegurança, especialmente para quem está empenhado em manter hábitos mais saudáveis.

Segundo Fernanda Lopes, nutricionista da Six Clínic, iniciativa 100% online que democratiza o cuidado em obesidade e sobrepeso, essa estagnação é mais comum do que se imagina e, na maioria das vezes, ocorre por comportamentos automáticos que passam despercebidos.

“Quando o organismo percebe uma redução constante de medidas, ele diminui o gasto energético como forma de proteção. Mas, além desse ajuste natural, há padrões diários que prejudicam os resultados sem que a pessoa perceba”, explica.

Pensando nisso, a profissional aponta os quatro erros comuns que fazem o peso estacionar e explica como corrigi-los para retomar a perda de massa corporal com segurança. Confira!

1. Não adaptar a rotina ao novo consumo energético

À medida que o indivíduo perde quilos, o organismo passa a operar com menos energia. “Se alguém elimina 5, 10 ou 15 quilos, o metabolismo passa naturalmente a necessitar de menos calorias. Se no dia a dia permanece igual, o déficit energético diminui e o peso estabiliza”, esclarece Fernanda Lopes.

Para contornar isso, a especialista sugere pequenos ajustes. “Variar a intensidade de movimentos ao longo da dinâmica diária, revisar combinações do padrão alimentar e reforçar o aporte de proteínas. Essas adaptações reativam o metabolismo e criam novos estímulos”, afirma.

2. Desconsiderar o impacto do estresse e do sono irregular

Mesmo com escolhas alimentares adequadas, fatores mentais e fisiológicos podem travar a evolução. “Privação de sono aumenta cortisol, bagunça os hormônios da fome e da saciedade e favorece retenção de líquido. O estresse prolongado tem efeito semelhante, mantendo o corpo em estado de alerta e reduzindo a queima de gordura”, explica.

Entre as estratégias que ajudam, estão: estabelecer horário fixo para dormir, reduzir exposição a telas antes do descanso e incluir pausas curtas de respiração consciente ao longo do dia.

Diferenciar fome emocional da necessidade fisiológica ajuda a reduzir comportamentos automáticos que dificultam o emagrecimento (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)

3. Confundir fome emocional com necessidade real do organismo

É comum aumentar a ingestão energética sem perceber devido a impulsos emocionais, e isso tem relação direta com saúde mental. “A fome emocional surge de forma súbita, acompanhada de desejo por algo calórico e reconfortante, e não melhora após a ingestão. A fome física aparece gradualmente, permite escolhas equilibradas e está ligada às necessidades do organismo. Quando a pessoa não distingue esses sinais, acaba recorrendo à comida para aliviar desconfortos como ansiedade, tristeza ou tédio, e isso naturalmente impede a queda na balança”, explica Fernanda Lopes.

4. Tentar conduzir o processo sozinho, sem ajustes estratégicos

Os primeiros quilos costumam ser eliminados rapidamente, mas o platô exige refinamento técnico. “Sem acompanhamento, a pessoa repete as mesmas ações esperando resultados diferentes, mesmo quando o organismo já não responde. O profissional identifica padrões invisíveis, corrige detalhes e orienta mudanças específicas para destravar o metabolismo”, esclarece Fernanda Lopes.

Ela reforça que o acompanhamento remoto tornou esse processo mais acessível e eficaz: “Com supervisão online, contato diário com nutricionistas, apoio médico e estratégias personalizadas, cada paciente avança com segurança e recebe orientação individualizada sem sair de casa. Essa constância faz toda a diferença para superar o platô e manter o progresso”, conclui.

Por Islany Oliveira