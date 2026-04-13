Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula

O Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Jordana indicou Ana Paula Renault como líder. Ganhadora da dinâmica “Sonho do Poder” na mesma noite, a sister também pôde indicar outro adversário para a berlinda: Juliano Floss. Gabriela completou o Paredão como a mais votada da casa.

Enquanto o público decide, o baralho cigano traz pistas importantes sobre o destino dos emparedados. Diferentemente de análises longas, aqui o foco é claro: a energia principal de cada participante e o que ela indica para permanência ou saída. Confira!

1. Juliano: obstáculos, mas não necessariamente fim

A carta “A Montanha” fala de dificuldades, barreiras e resistência. Juliano pode estar enfrentando desafios importantes nesse paredão, com uma energia de travamento ou demora. Mas atenção: essa carta não indica corte imediato — e, sim, processos mais lentos e obstáculos a serem superados.

Energia final: negativa, mas sem indicação clara de eliminação imediata.

A carta “A Foice” representa cortes, rupturas e decisões abruptas (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)

2. Gabriela: corte, ruptura e decisão rápida

A carta “A Foice” é direta e não costuma suavizar: ela representa cortes, rupturas e decisões abruptas. No contexto de um Paredão, essa é uma das cartas mais associadas à eliminação, pois fala de algo que é interrompido de forma rápida e definitiva.

Energia final: altamente negativa para permanência.

3. Ana Paula: movimento, avanço e continuidade

A carta “O Cavaleiro” traz uma energia completamente diferente: fala de movimento, novidades e continuidade. Essa carta costuma indicar que algo segue em frente, que há fluxo e avanço — o que, nesse contexto, sugere permanência no jogo.

Energia final: positiva, com tendência de seguir na casa.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.