Para que serve o chá de louro? Confira 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

O louro é uma erva aromática originária da região do Mediterrâneo e muito utilizada na culinária para realçar o sabor e o aroma de diversos pratos, como caldos, sopas, carnes e molhos. Além do seu valor gastronômico, essa planta também é reconhecida pelos potenciais benefícios à saúde. Rico em compostos antioxidantes, vitaminas e minerais, pode contribuir para a proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres.

Tradicionalmente, também é utilizado para favorecer a digestão, ajudando a reduzir gases e aliviar desconfortos estomacais. Além disso, apresenta compostos com propriedades anti-inflamatórias e pode auxiliar no fortalecimento do sistema imunológico, motivo pelo qual é frequentemente empregado no preparo de chás e outras infusões medicinais.

A seguir, confira 3 receitas de chá de louro e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de louro com gengibre, açafrão-da-terra e capim-limão

Esse chá combina ingredientes ricos em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que podem contribuir para a saúde. Ele pode ajudar a melhorar a digestão, aliviar gases e desconfortos estomacais, fortalecer o sistema imunológico, favorecer o relaxamento e auxiliar o organismo no combate ao estresse oxidativo.

Ingredientes

3 folhas de louro frescas

frescas 2 cm de gengibre fatiado

1 colher de chá de açafrão-da-terra em pó

2 talos de capim-limão picados

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente o gengibre, o açafrão-da-terra, o capim-limão e as folhas de louro. Reduza o fogo e deixe a mistura ferver por cerca de 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe a infusão descansar por mais 5 minutos. Coe o chá e sirva ainda quente.

2. Chá de louro com alecrim e limão

Esse chá combina ingredientes ricos em compostos antioxidantes. O louro pode favorecer a digestão e ajudar a aliviar gases e desconfortos estomacais, enquanto o alecrim é conhecido por suas propriedades antioxidantes e por auxiliar a circulação e a digestão. Já o limão fornece vitamina C, nutriente importante para o funcionamento do sistema imunológico.

Ingredientes

3 folhas de louro frescas

frescas 1 ramo de alecrim

Suco de 1/2 limão

500 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de louro e o alecrim. Deixe ferver em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe a infusão descansar por 5 minutos. Coe o chá e acrescente o suco de limão apenas quando a bebida estiver morna, para preservar melhor a vitamina C. Sirva em seguida.

Chá de louro com canela (Imagem: Nick Alias | Shutterstock)

3. Chá de louro com canela

Esse chá pode favorecer a digestão, ajudando a aliviar gases e desconfortos estomacais, além de apresentar propriedades anti-inflamatórias. A canela também pode contribuir para o controle da glicemia e da sensibilidade à insulina, enquanto o louro fornece compostos que auxiliam na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres.

Ingredientes

3 folhas de louro frescas

frescas 1 canela em pau

500 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de louro e a canela. Deixe ferver em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe a infusão descansar por mais 5 minutos. Coe, adicione o mel e sirva ainda quente.