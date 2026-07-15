Para que serve o chá de hortelã? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

A hortelã é uma planta aromática pertencente ao gênero Mentha, que reúne diversas espécies nativas da Europa, da Ásia e da região do Mediterrâneo. Cultivada há milhares de anos por diferentes civilizações, a erva é conhecida pelo sabor refrescante e pelo amplo uso na culinária e na medicina tradicional.
Além de conferir sabor e aroma a bebidas, sobremesas e outros preparos, a hortelã também reúne compostos bioativos estudados por suas propriedades antioxidantes e outros potenciais efeitos sobre a saúde. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (ReniSUS).
Quando preparada na forma de chá, torna-se uma ótima opção para favorecer o conforto digestivo, promover o bem-estar e complementar uma rotina de hábitos saudáveis. A seguir, confira 3 receitas de chá de hortelã e os seus benefícios para a saúde!
1. Chá de hortelã com gengibre, mel e limão
Enquanto a hortelã é tradicionalmente utilizada para favorecer o conforto digestivo, o limão fornece vitamina C, nutriente importante para o sistema imunológico. O gengibre reúne gingeróis e shogaóis, substâncias associadas a propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A raiz também é tradicionalmente utilizada para auxiliar no alívio de náuseas, enjoos e desconfortos gastrointestinais.
Ingredientes
- 10 folhas frescas de hortelã
- Suco de 1/2 limão
- 2 cm de gengibre fresco
- 1 xícara de chá de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e o gengibre e aqueça até iniciar a fervura. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe a bebida, adicione o suco de limão e finalize com mel. Sirva em seguida.
2. Chá de hortelã com limão e alho
O chá de hortelã com limão e alho pode ajudar a aliviar alguns sintomas da gripe. A bebida quente ajuda a manter a hidratação e pode aliviar a dor de garganta e a congestão nasal. A hortelã contém mentol, que proporciona sensação de vias respiratórias mais livres, o limão fornece vitamina C, importante para o funcionamento do sistema imunológico, e o alho possui compostos, como a alicina, com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias.
Ingredientes
- 10 folhas de hortelã
- 1 dente de alho descascado e levemente amassado
- Suco de 1 limão-siciliano
- 500 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o alho amassado e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã e o suco de limão-siciliano. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
3. Chá de hortelã com abacaxi e canela
A hortelã fornece compostos bioativos, como o mentol, responsável pela sensação de frescor característica da planta, enquanto o abacaxi é fonte de vitamina C e bromelina, enzima que auxilia na digestão das proteínas. Juntos, eles formam uma verdadeira “fórmula digestiva” que reduz drasticamente o tempo de esvaziamento gástrico e sensação de estufamento.
Ingredientes
- 10 folhas frescas de hortelã
- 1 xícara de chá de abacaxi picado
- 500 ml de água
- 1 canela em pau
- Mel a gosto
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e o abacaxi e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e a canela, tampe a panela e deixe a infusão descansar por aproximadamente 5 minutos. Coe a bebida, adoce com mel e sirva em seguida.