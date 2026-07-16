Para que serve o chá de hibisco? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

O chá de hibisco é uma bebida bastante apreciada por seu sabor levemente ácido e pela intensa coloração avermelhada. Além de ser uma escolha refrescante, essa infusão oferece uma série de benefícios para a saúde, tornando-se um aliado valioso para quem busca um estilo de vida mais saudável. Quando associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividades físicas, pode ser um aliado na manutenção e na promoção do bem-estar geral.

A seguir, confira 3 receitas de chá de hibisco e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de hibisco com alecrim e limão

Enquanto o alecrim é rico em compostos fenólicos que podem contribuir para a concentração e a proteção celular, a combinação do hibisco com o limão potencializa o efeito diurético da bebida e fornece vitamina C, nutriente importante para o funcionamento do sistema imunológico.

Ingredientes

500 ml de água

2 colheres de sopa de hibisco seco

1 ramo de alecrim fresco

fresco Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e o alecrim. Tampe e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Coe, acrescente o suco de limão, adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de hibisco com canela, gengibre e anis-estrelado (Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock)

2. Chá de hibisco com canela, gengibre e anis-estrelado

O gengibre é tradicionalmente utilizado para favorecer a digestão e reúne substâncias com ação anti-inflamatória. O hibisco, por seu efeito diurético, auxilia na eliminação do excesso de líquidos. Já o anis-estrelado complementa a bebida ao aliviar a sensação de estufamento.

Ingredientes

500 ml de água

2 colheres de sopa de hibisco seco

1 canela em pau

3 rodelas de gengibre fresco

fresco 1 anis-estrelado

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio com a canela, o gengibre e o anis-estrelado. Após levantar fervura, mantenha em fogo baixo por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o hibisco, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

3. Chá de hibisco com capim-limão

A combinação do hibisco com o capim-limão resulta em uma bebida rica em compostos antioxidantes e de aroma suave. Enquanto o hibisco ajuda a combater os radicais livres, o capim-limão é tradicionalmente utilizado por seu efeito calmante, podendo contribuir para o relaxamento, aliviar o estresse do dia a dia e favorecer uma sensação de bem-estar.

Ingredientes

500 ml de água

2 colheres de sopa de hibisco seco

1 colher de sopa de capim-limão seco

seco Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e o capim-limão, tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva em seguida.