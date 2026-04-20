Para que serve o chá de camomila? Veja 8 receitas e seus benefícios para a saúde

A camomila é uma das plantas medicinais mais populares, utilizada há séculos tanto na medicina tradicional quanto em fitoterápicos modernos. Sua origem remonta às regiões da Europa e da Ásia Ocidental, onde foi utilizada por civilizações antigas. O seu chá, em especial, é amplamente conhecido por suas propriedades calmantes e terapêuticas, que o torna uma excelente opção para promover o bem-estar.

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da camomila, por exemplo, pode ajudar no tratamento de quadros de ansiedade leves, atuando como um calmante suave.

No entanto, existem diversas variações dessa infusão com outros ingredientes, que potencializam seu efeito, oferecendo benefícios adicionais ao corpo. A seguir, confira como preparar algumas opções de chá de camomila e melhore a sua saúde!

1. Chá de camomila com hortelã

Rica em propriedades calmantes, como a apigenina, a camomila tem características sedativas leves que ajudam a relaxar o corpo, melhorando a tensão e aliviando condições relacionadas, como a dor de cabeça. A hortelã, por sua vez, contém mentol, que aumenta o fluxo sanguíneo e proporciona uma sensação de resfriamento, diminuindo também os casos de enxaqueca.

Ingredientes

1 colher de chá de camomila desidratada

5 folhas de hortelã

1 xícara de chá de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

2. Chá de camomila com erva-doce

Por conter propriedades desinfectantes, bactericidas e antimicrobianas, a camomila pode ajudar a reduzir inflamações na boca que causam o mau hálito, assim como a erva-doce. Juntas, essas ervas atuam na neutralização de bactérias responsáveis pelos odores desagradáveis, proporcionando um hálito mais fresco e saudável.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila desidratada

1 colher de sopa de erva-doce desidratada

desidratada 300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione a camomila e a erva-doce e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

3. Chá de camomila com gengibre

A camomila funciona como um ansiolítico natural, ou seja, tem efeito calmante sobre o corpo; essa característica é importante para quem está de dieta, pois reduz a compulsão por comida, causada pela ansiedade. Enquanto isso, o gengibre acelera o metabolismo e estimula a queima de gordura.

Ingredientes

3 colheres de chá de camomila desidratada

350 ml de água

Suco de 1 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e o gengibre e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá, adicione o suco de limão e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de camomila com maçã e canela (Imagem: Hamara | Shutterstock)

4. Chá de camomila com maçã e canela

A camomila ajuda a reduzir problemas estomacais, pois diminui a acidez do estômago. A maçã, por ser rica em fibras e antioxidantes, contribui para a digestão, assim como a canela, que limita o inchaço e os gases.

Ingredientes

1/2 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 canela em pau

1 colher de sopa de camomila desidratada

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, a canela e a maçã. Deixe em infusão por 15 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

5. Chá de camomila com louro

Essa bebida combina as propriedades calmantes e digestivas da camomila com os efeitos anti-inflamatórios e desintoxicantes do louro. Juntos, eles ajudam a aliviar o estresse, melhorar a qualidade do sono, reduzir inflamações e promover uma digestão saudável, sendo também úteis para aliviar dores musculares e articulares.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila desidratada

2 folhas de louro

350 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e as folhas de louro. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

6. Chá de camomila com pêssego

O chá de camomila com pêssego combina propriedades calmantes e digestivas com nutrientes naturais da fruta, resultando em uma bebida leve e funcional para o dia a dia. A mistura une compostos antioxidantes, vitaminas e substâncias relaxantes que atuam no organismo de forma complementar.

Ingredientes

1 colher de sopa de camomila

200 ml de água

Fatias de 1/2 pêssego

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e as fatias de pêssego e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.

Chá de camomila com lavanda e casca de laranja (Imagem: aliasemma | Shutterstock)

7. Chá de camomila com lavanda e casca de laranja

A camomila é conhecida por suas propriedades relaxantes, ajudando a combater a ansiedade, o estresse e a insônia. A lavanda potencializa esse efeito calmante, além de ter ação antiespasmódica, podendo aliviar dores de cabeça e tensão muscular. A casca de laranja é rica em antioxidantes e compostos cítricos que auxiliam na digestão, além de dar um sabor suave e refrescante ao chá.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1 colher de chá de flores secas de lavanda

1 colher de chá de casca de laranja

de laranja 300 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, a lavanda e a casca de laranja. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

8. Chá de camomila com cravo-da-índia, canela e gengibre

Essa mistura traz um poderoso efeito reconfortante e estimulante para o organismo. A camomila tem ação calmante, sendo ótima para reduzir a ansiedade e melhorar o sono. O gengibre contribui com propriedades anti-inflamatórias, além de ajudar na digestão e fortalecer o sistema imunológico.

A canela atua como termogênico natural, contribuindo para o controle da glicemia e melhora da circulação. O cravo-da-índia tem ação antisséptica e analgésica, sendo útil para aliviar dores e combater infecções leves.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

2 canelas em pau

3 cravos-da-índia

1 fatia fina de gengibre

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a camomila, as canelas, os cravos-da-índia e o gengibre. Deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e sirva em seguida.