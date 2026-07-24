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Para que serve o chá de arruda? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 24/07/26 12h06
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Chá de arruda com hortelã e limão (Imagem: Gaston Cerliani | Shutterstock)

A arruda (Ruta graveolens) é uma planta medicinal conhecida desde a Antiguidade. Tradicionalmente, era utilizada como um amuleto para afastar o mau-olhado e as energias negativas, além de ser empregada em rituais de purificação de ambientes. No entanto, seu valor vai muito além das crenças populares.

Rica em compostos bioativos, a arruda apresenta propriedades que despertam o interesse da medicina e pode contribuir para diferentes tratamentos quando utilizada de forma adequada e com orientação profissional. O reconhecimento de seu potencial terapêutico é tanto que a espécie integra a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), uma lista que reúne plantas com potencial para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos destinados ao Sistema Único de Saúde.

Abaixo, confira receitas de chá de arruda e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de arruda com hortelã e limão

A hortelã pode auxiliar na digestão, aliviar gases e proporcionar sensação de frescor, enquanto o limão é fonte de vitamina C. A arruda é tradicionalmente utilizada na medicina popular por suas propriedades antiespasmódicas e digestivas.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 a 3 folhas de arruda frescas
  • 8 folhas de hortelã
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a arruda e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão e adoce com mel. Sirva em seguida.

2. Chá de arruda com erva-doce, casca de laranja e mel

Essa combinação é tradicionalmente utilizada para favorecer o bem-estar digestivo. A erva-doce é conhecida por ajudar a aliviar gases, sensação de estufamento e desconfortos digestivos leves. A casca de laranja contém compostos antioxidantes e óleos essenciais que podem contribuir para a digestão. A arruda, por sua vez, se destaca por suas propriedades antiespasmódicas.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 a 3 folhas de arruda frescas
  • 1 colher de chá de sementes de erva-doce
  • Casca de 1/2 laranja (sem a parte branca)
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a arruda, a erva-doce e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva ainda morno.

A imagem mostra uma xícara de vidro transparente com chá de coloração dourada sobre um pires, acompanhada por ramos frescos de arruda dispostos ao lado. Ao lado da xícara há uma colher de cabo claro, apoiada sobre o pires e um guardanapo estampado em tons suaves.
Chá de arruda com erva-cidreira, camomila e mel (Imagem: Patty Orly | Shutterstock)

3. Chá de arruda com erva-cidreira, camomila e mel

Essa combinação é tradicionalmente utilizada para promover relaxamento e aliviar desconfortos digestivos leves. A erva-cidreira e a camomila são conhecidas por suas propriedades calmantes, podendo ajudar a reduzir a tensão, favorecer o sono e contribuir para uma digestão mais confortável. A arruda ajuda a reduzir a formação de gases e alivia o desconforto associado à flatulência.

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 a 3 folhas de arruda frescas
  • 1 colher de sopa de erva-cidreira fresca
  • 1 colher de sopa de flores de camomila
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e acrescente a arruda, a erva-cidreira e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe o chá, adicione o mel e consuma ainda morno.

Atenção ao consumo do chá de arruda

A arruda contém substâncias que podem ser tóxicas quando consumidas em excesso. Seu uso interno não é recomendado para gestantes, lactantes, crianças e pessoas com doenças hepáticas ou renais, além de poder interagir com alguns medicamentos. O consumo deve ocorrer apenas com orientação de um profissional de saúde habilitado.

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