Para que serve o chá de alfavaca? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

A alfavaca (Ocimum basilicum), também conhecida como manjericão-de-folha-larga, manjericão-branco ou alfavaca-cheirosa em algumas regiões, é uma planta aromática de origem asiática, especialmente da Índia, pertencente à família Lamiaceae, a mesma do alecrim, da hortelã e da sálvia.

Tradicionalmente utilizada na culinária e na medicina popular, a erva possui compostos bioativos, como flavonoides, taninos e óleos essenciais, que apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Quando preparada na forma de chá, a alfavaca pode ser uma opção complementar para promover o bem-estar, auxiliar na digestão e no alívio de sintomas de gripes e resfriados, além de contribuir para a hidratação do organismo.

Abaixo, confira 3 receitas de chá de alfavaca e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de alfavaca com limão

O chá de alfavaca com limão combina os compostos antioxidantes presentes na erva com a vitamina C da fruta, nutriente importante para o funcionamento adequado do sistema imunológico. A bebida também pode auxiliar na digestão e melhorar o bem-estar.

Ingredientes

250 ml de água

5 folhas de alfavaca fresca

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de alfavaca, tampe o recipiente e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva ainda morno.

2. Chá de alfavaca com canela

O chá de alfavaca com canela reúne diferentes compostos antioxidantes presentes nas plantas, que auxiliam na neutralização dos radicais livres. A alfavaca fornece óleos essenciais e compostos fenólicos, enquanto a canela tem compostos bioativos, como o cinamaldeído, estudados por seu potencial antioxidante e por sua possível relação com o metabolismo da glicose e a sensibilidade à insulina.

Ingredientes

250 ml de água

5 folhas de alfavaca fresca

1 canela em pau

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água e a canela em uma panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de alfavaca, tampe e deixe descansar por mais 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva ainda morno.

Chá de alfavaca com gengibre e especiarias (Imagem: Prasenjit Kar | Shutterstock)

3. Chá de alfavaca com gengibre e especiarias

A combinação da alfavaca com o gengibre e as especiarias pode contribuir para o conforto em períodos de resfriados e desconfortos respiratórios leves. A alfavaca possui óleos essenciais e compostos fenólicos com potencial antioxidante, enquanto o gengibre contém gingerol, substância estudada por suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas. Já o mel contribui para suavizar a irritação da garganta.

Ingredientes

250 ml de água

5 folhas de alfavaca fresca

2 fatias finas de gengibre

2 cravos-da-índia

1 semente de cardamomo levemente amassada

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre, os cravos-da-índia e o cardamomo. Leve ao fogo médio e deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de alfavaca, tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe a bebida, adoce com mel e sirva ainda morna.

Atenção ao consumo

Apesar de ser uma bebida tradicional, o chá de alfavaca não substitui tratamentos médicos. Pessoas grávidas, lactantes ou que fazem uso contínuo de medicamentos devem consultar um profissional de saúde antes do consumo frequente.