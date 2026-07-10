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Para que serve o chá de alecrim? Confira 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 10/07/26 15h06
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Chá de alecrim com limão (Imagem: madorf | Shutterstock)

O alecrim é uma planta aromática originária da região do Mediterrâneo, muito conhecida por seu aroma intenso e pelo amplo uso na culinária e na medicina tradicional. Cultivada em diferentes altitudes e climas, essa erva se destaca não apenas por conferir sabor aos alimentos, mas também por reunir compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Quando preparado na forma de chá, permite aproveitar melhor esses componentes, tornando-se uma bebida popular para auxiliar a digestão, favorecer o bem-estar e complementar uma rotina de hábitos saudáveis.

Abaixo, confira 3 receitas de chá de alecrim e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de alecrim com limão

O alecrim pode favorecer a digestão e proporcionar sensação de bem-estar, enquanto o limão é rico em vitamina C, nutriente que contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Além disso, a bebida auxilia na hidratação, tem efeito refrescante e pode ser uma boa opção para complementar uma rotina de hábitos saudáveis.

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim. Tampe o recipiente e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá, acrescente o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva ainda morno.

2. Chá de alecrim com canela

O chá de alecrim com canela combina ingredientes ricos em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, que ajudam a proteger as células contra os danos dos radicais livres. Essa bebida pode favorecer a digestão, proporcionar sensação de bem-estar e auxiliar na manutenção da saúde.

Ingredientes

  • 200 ml de água
  • 1 colher de sopa de alecrim seco
  • 1 canela em pau
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, coloque o alecrim e tampe. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

A imagem mostra uma xícara de chá em uma porcelana branca com pires, apoiada sobre uma bandeja redonda de madeira. Ao redor da bebida estão dispostos ingredientes naturais, como um ramo de alecrim, pedaços de gengibre fresco, meio limão, ramos de tomilho e folhas de sálvia
Chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia (Imagem: William.Visuals | Shutterstock)

3. Chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia

O chá de alecrim com gengibre, limão, tomilho e sálvia é rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que podem fortalecer o sistema imunológico, favorecer a digestão e contribuir para o bem-estar. Além disso, é uma bebida aromática e reconfortante que auxilia na hidratação, especialmente nos dias mais frios.

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • 1 rodela fina de gengibre
  • 1 ramo pequeno de tomilho
  • 2 folhas de sálvia
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o alecrim, o gengibre, o tomilho e a sálvia. Tampe e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Depois, coe, acrescente o suco de limão e adoce com mel. Sirva ainda morno.

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