Para que serve o capim-santo: 5 benefícios da planta para a saúde

O capim-santo (Cymbopogon citratus), também conhecido como capim-limão ou capim-cidreira em algumas regiões do Brasil, é uma planta aromática originária do sul e sudeste da Ásia, especialmente da Índia. Atualmente, é cultivado em diversos países de clima tropical e subtropical, sendo amplamente utilizado tanto na culinária quanto na medicina tradicional.

Seu aroma característico e sabor suave, com notas cítricas, fazem da planta um ingrediente versátil em chás, sucos, sobremesas e até pratos salgados. Além disso, suas folhas concentram compostos bioativos associados a diferentes propriedades benéficas para a saúde. Inclusive, no Brasil, está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (3ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A seguir, conheça alguns benefícios do capim-santo para a saúde!

1. Pode promover relaxamento e reduzir o estresse

O benefício mais conhecido do capim-santo é seu efeito calmante. O chá preparado com as folhas é tradicionalmente consumido para ajudar a aliviar momentos de tensão, ansiedade leve e agitação. Seus compostos aromáticos podem exercer uma ação relaxante sobre o sistema nervoso, favorecendo uma sensação de bem-estar.

2. Contribui para uma melhor qualidade do sono

Por favorecer o relaxamento, o capim-santo também pode ajudar pessoas que apresentam dificuldade para dormir devido ao estresse ou à inquietação. Consumido morno antes de deitar-se, o chá costuma integrar rituais noturnos voltados à higiene do sono. Para potencializar esse benefício, vale evitar cafeína no período da noite, reduzir o uso de telas e manter horários regulares para dormir.

O chá de capim-santo pode ajudar a aliviar desconfortos digestivos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Auxilia na digestão

O capim-santo é frequentemente utilizado para aliviar desconfortos digestivos, como sensação de estômago pesado, excesso de gases e cólicas leves. Isso ocorre porque alguns de seus compostos apresentam ação antiespasmódica, ajudando a relaxar a musculatura do trato gastrointestinal. Por esse motivo, muitas pessoas preferem consumir o chá após refeições mais pesadas.

4. Oferece ação antioxidante

O capim-santo contém substâncias antioxidantes capazes de ajudar a neutralizar os radicais livres, moléculas que, quando em excesso, contribuem para o envelhecimento celular e para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Ao reduzir o estresse oxidativo, esses compostos podem colaborar para a proteção das células e para a manutenção da saúde ao longo do tempo. No entanto, seus efeitos são mais expressivos quando o consumo da planta faz parte de uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes.

5. Pode aliviar dores leves

O mirceno, um dos compostos encontrados no capim-santo, tem sido associado a propriedades analgésicas. Por isso, o chá da planta é tradicionalmente utilizado para amenizar desconfortos leves, como dores musculares, cólicas e dor de cabeça. O efeito varia entre as pessoas e não substitui o tratamento médico quando a dor é intensa, recorrente ou persistente.

Como preparar e consumir o capim-santo

A forma mais comum de consumir o capim-santo é por meio do chá. Para prepará-lo, basta ferver cerca de 250 ml de água, desligar o fogo e adicionar uma ou duas colheres de sopa de folhas frescas picadas — ou uma colher de sopa de folhas secas. Em seguida, tampe o recipiente e deixe em infusão por aproximadamente cinco a dez minutos antes de coar.

Apesar de ser considerada segura para a maioria das pessoas quando consumida com moderação, gestantes, lactantes, crianças pequenas e pessoas que utilizam medicamentos regularmente devem buscar orientação de um profissional de saúde antes de fazer uso frequente da planta.

Embora o capim-santo ofereça diversos benefícios à saúde e possa ser incluído em uma rotina equilibrada, ele não substitui o tratamento nem o acompanhamento médico. Seu consumo deve ser visto como um complemento aos cuidados com a saúde, e não como uma alternativa para tratar ou curar doenças.