Pão de queijo fit: 6 receitas leves e fáceis para o café da tarde

O pão de queijo é um alimento tradicionalmente mineiro que rompeu barreiras e conquistou o paladar dos brasileiros, tornando-se amado por muitos. Para quem está de dieta, é possível fazer adaptações na receita tradicional para deixá-la mais leve, saudável e nutritiva, sem adicionar tantas calorias ao cardápio.

A seguir, confira 6 receitas de pão de queijo fit!

1. Pão de queijo com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de flocos de aveia

400 g de queijo branco ralado

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

2 ovos

1/2 xícara de chá de água quente

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os flocos de aveia e o queijo branco e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o polvilho azedo, o sal e a água quente e mexa para incorporar. Espere esfriar e adicione os ovos e o azeite e misture bem. Despeje a mistura sobre a aveia com queijo e mexa até obter uma consistência homogênea.

Unte as mãos com azeite e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

2. Pão de queijo com linhaça na frigideira

Ingredientes

4 ovos

3 colheres de sopa de polvilho doce

5 colheres de sopa de polvilho azedo

1 colher de sopa de farinha de linhaça

5 colheres de sopa de creme de ricota

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o polvilho doce, o polvilho azedo, o sal, a farinha de linhaça e o creme de ricota e misture até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela, tampe e cozinhe por 2 minutos. Depois, com cuidado, vire o pão de queijo e doure o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

3. Pão de queijo com iogurte natural

Ingredientes

170 g de iogurte natural

1 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de queijo branco ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o iogurte natural com o queijo branco, o polvilho doce, o fermento e o sal. Misture bem até formar uma massa cremosa. Se necessário, ajuste a quantidade de polvilho para dar o ponto de uma massa mais consistente. Modele pequenas bolinhas com as mãos. Coloque as bolinhas em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20–25 minutos ou até ficarem dourados por fora e macios por dentro. Sirva em seguida.

Pão de queijo com chia e linhaça (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

4. Pão de queijo com chia e linhaça

Ingredientes

250 g de polvilho azedo

250 g de queijo branco ralado

1/2 xícara de chá de leite desnatado

40 g de óleo de canola

2 ovos

1 1/2 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Sal a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e o óleo de canola e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, adicione o polvilho azedo e o sal e mexa bem. Acrescente os ovos, o queijo branco, o sal e as sementes de chia e de linhaça e misture até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

5. Pão de queijo com quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 xícara de chá de queijo feta amassado

1 ovo

Sal e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a quinoa cozida, o polvilho azedo, o queijo feta, o ovo, o sal e o orégano. Misture bem até formar uma massa homogênea. A massa deve ser ligeiramente pegajosa, mas firme o suficiente para formar bolinhas. Modele com as mãos pequenas bolinhas. Coloque as bolinhas em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos ou até que fiquem dourados. Sirva em seguida.

6. Pão de queijo com tofu e queijo branco

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

150 g de tofu firme

firme 1/2 xícara de chá de queijo branco ralado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o tofu, o azeite e a água até formar um creme liso. Em uma tigela, misture o polvilho doce, o polvilho azedo e o sal. Despeje o creme batido sobre os secos e misture até formar uma massa homogênea. Acrescente o queijo branco e misture bem. Modele bolinhas com as mãos levemente untadas com azeite. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até crescer e dourar levemente. Sirva em seguida.