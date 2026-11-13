Pão de queijo de liquidificador: receita fácil e rápida para o lanche da tarde

O pão de queijo de liquidificador é uma alternativa prática para quem deseja preparar um lanche da tarde caseiro sem passar muito tempo na cozinha. Com ingredientes simples e preparo rápido, a receita resulta em porções macias por dentro, levemente douradas por fora e com o sabor irresistível do queijo. Confira o passo a passo!

Pão de queijo de liquidificador

Ingredientes

2 xícaras de chá de polvilho doce

doce 1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

ralado 1/2 xícara de queijo meia cura ralado

1/2 colher de chá de sal

Óleo para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos e o sal. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o polvilho doce aos poucos, batendo a cada adição até incorporar completamente. Adicione os queijos e utilize a função pulsar para misturar.

Transfira a massa para uma tigela e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Com as mãos levemente untadas com óleo, modele pequenas bolinhas e distribua em uma assadeira untada com óleo, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até crescerem e ficarem douradas. Sirva em seguida.