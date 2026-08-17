Pão de queijo: 6 receitas fáceis para fazer em casa, do tradicional ao recheado

O pão de queijo é um dos alimentos tradicionais mais amados pelos brasileiros. Com sabor marcante, textura macia por dentro e uma deliciosa casquinha por fora, ele é uma ótima opção tanto para o café da manhã quanto para o lanche da tarde, conquistando o paladar de diferentes gerações. E, apesar de a receita clássica já fazer sucesso por si só, também é possível preparar diversas variações, combinando ingredientes e sabores diferentes para deixar esse quitute ainda mais especial.

Abaixo, confira receitas incríveis e fáceis de pão de queijo!

1. Pão de queijo tradicional mineiro

Ingredientes

500 g de polvilho azedo

250 ml de leite integral

100 ml de água

100 ml de óleo

1 colher de chá de sal

2 ovos

250 g de queijo meia-cura ralado

Óleo para untar

Modo de preparo

Coloque o polvilho azedo em uma tigela grande e reserve. Em uma panela, adicione o leite, a água, o óleo e o sal. Leve ao fogo até começar a ferver. Despeje a mistura quente sobre o polvilho e mexa bem com uma colher. Esse processo, chamado de escaldar o polvilho, ajuda a proporcionar a textura característica do pão de queijo. Espere a massa amornar. Acrescente os ovos, um de cada vez, misturando bem após cada adição. Junte o queijo meia-cura e amasse com as mãos até obter uma massa homogênea, macia e levemente pegajosa. Unte as mãos com um pouco de óleo e modele bolinhas do tamanho desejado. Disponha os pães de queijo em uma assadeira, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que estejam crescidos e dourados. Sirva ainda quente.

2. Pão de queijo frito

Ingredientes

1 1/5 de xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa de fermento biológico em pó

3 ovos

400 g de queijo meia-cura ralado

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o polvilho doce, o fermento biológico e o queijo meia-cura e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os pães de queijo no óleo e frite até dourar. Escorra o excesso de óleo em papel-toalha e sirva em seguida.

Pão de queijo com calabresa (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

3. Pão de queijo com calabresa

Ingredientes

150 ml de leite

150 ml de água

150 ml de óleo

500 g de polvilho azedo

3 ovos

200 g de queijo muçarela ralado

3/4 de xícara de chá de calabresa picada

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a água e o óleo e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Reserve. Em um recipiente, coloque o polvilho azedo e o sal e misture. Aos poucos, despeje o leite sobre o polvilho e mexa para incorporar. Acrescente os ovos, o queijo muçarela e a calabresa e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

4. Enroladinho de pão de queijo

Ingredientes

500 g de polvilho doce

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá óleo

2 ovos

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

10 salsichas aferventadas e cortadas ao meio

Sal a gosto

Farinha de trigo para polvilhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o óleo e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Em um recipiente, coloque o polvilho doce, despeje a mistura de água e óleo e mexa para incorporar. Acrescente os ovos e o queijo muçarela e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra com o auxílio de um rolo.

Coloque um pedaço de salsicha sobre a massa e dobre, juntando as duas laterais. Repita o processo com toda a massa e disponha os enroladinhos em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Pão de queijo recheado com carne desfiada (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

5. Pão de queijo recheado com carne desfiada

Ingredientes

Pão de queijo

2 xícaras de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 xícara de chá de leite

1/3 de xícara de chá de óleo

1 ovo

1 xícara de chá de queijo meia-cura

1/2 colher de chá de sal

Manteiga para untar

Recheio

500 g de coxão mole

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 pimentão verde sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela de pressão, coloque a carne, cubra com água e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, retire a carne e espere amornar. Desfie e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o pimentão e refogue até começar a murchar. Junte a carne desfiada, o molho de tomate e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até formar um recheio úmido e encorpado. Desligue o fogo e reserve.

Pão de queijo e montagem

Em uma panela, coloque o leite, o óleo e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Despeje a mistura ainda quente em um recipiente com os polvilhos e mexa bem até obter uma massa. Espere amornar e acrescente o ovo e o queijo meia-cura. Misture até obter uma consistência homogênea e macia.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue uma quantidade generosa de massa e modele no formato de um pão de hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire do forno e espere amornar. Com a ajuda de uma faca, faça um corte horizontal no meio do pão de queijo e recheie com a carne desfiada. Sirva em seguida.

6. Pão de queijo com gotas de chocolate

Ingredientes

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

4 xícaras de chá de polvilho azedo

1 1/2 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de gotas de chocolate

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo e o polvilho azedo e misture. Aos poucos, junte o creme de leite e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente as gotas de chocolate e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.