Pão australiano: veja como preparar em casa essa receita de restaurante

A casquinha levemente crocante, o miolo macio e o sabor adocicado fazem do pão australiano um acompanhamento irresistível, especialmente quando chega à mesa ainda quentinho. Famoso nos restaurantes, ele também pode ser preparado em casa, com ingredientes simples e um modo de preparo descomplicado. O segredo está na combinação de farinhas, cacau e melado, que garante a cor escura e o sabor característico dessa receita.
A seguir, confira a receita do pão australiano para incluir na sua rotina!
Pão australiano
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de centeio
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
- 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 3 colheres de sopa de melado de cana
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de sal
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 xícara de chá de água morna
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo ou farelo de milho para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture as farinhas, o cacau, o açúcar mascavo e o fermento biológico. Acrescente o melado de cana, a manteiga e o sal. Adicione a água morna aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove até obter uma massa lisa e elástica. Coloque em recipiente, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho.
Depois, modele a massa em formato de pão alongado e coloque em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Após, polvilhe com farinha de trigo ou farelo de milho. Faça cortes leves na parte superior e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere amornar. Sirva em seguida.