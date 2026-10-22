Panquecas de liquidificador: 5 receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço

Prática e versátil, a panqueca de liquidificador é a salvação de quem quer um almoço gostoso sem passar horas na cozinha. A massa fica pronta em minutos e, com os recheios certos, o prato ganha um reforço generoso de proteína, ideal para manter a saciedade ao longo do dia. De frango com cogumelo à versão de grão-de-bico, reunimos cinco receitas fáceis e nutritivas para você. Confira!
1. Panqueca de grão-de-bico com ricota e espinafre
Ingredientes
Massa
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 ovo
- 3/4 de xícara de chá de água
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Bata no liquidificador a farinha de grão-de-bico, o grão-de-bico cozido, o ovo, a água, a cúrcuma e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Se ficar muito grossa, acrescente um pouco mais de água. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje uma concha da massa, espalhe bem, mas sem deixar muito fina, e cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado. Repita até terminar a massa.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue o alho e o espinafre até murchar. Misture com a ricota amassada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie as panquecas, enrole e sirva em seguida.
2. Panqueca recheada com frango e cogumelo
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Bata no liquidificador os ovos, o leite, a farinha de trigo, o azeite e o sal até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje uma concha da massa, espalhe bem e cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado. Repita até terminar a massa.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o cogumelo. Acrescente o frango desfiado e o molho de tomate, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Em seguida, coloque o recheio nas panquecas, enrole e sirva.
3. Panqueca recheada com carne moída
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 300 g de carne moída
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, a água, o azeite de oliva e o sal. Bata até obter uma massa lisa, homogênea e levemente líquida. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um pouco de azeite de oliva. Despeje uma pequena porção da massa e espalhe, movimentando a frigideira para formar uma camada fina. Deixe cozinhar por aproximadamente 1 a 2 minutos, até as bordas começarem a se soltar. Vire a panqueca com uma espátula e doure o outro lado por mais 1 minuto. Repita o processo com o restante da massa.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne moída e cozinhe até dourar, mexendo para soltar. Junte o molho de tomate e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Após, recheie as panquecas, enrole da maneira que preferir e sirva.
4. Panqueca de aveia recheada com atum
Ingredientes
Massa
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 pitada de sal
Recheio
- 200 g de atum sólido ao natural escorrido
- 2 colheres de sopa de requeijão
- 1/2 cebola picada
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Bata no liquidificador os ovos, a aveia, o leite e o sal até ficar homogêneo e deixe descansar por 5 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, despeje uma concha da massa, espalhe bem e cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado. Repita até terminar a massa.
Recheio
Em uma tigela, misture o atum, o requeijão, a cebola e o cheiro-verde. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Recheie as panquecas, enrole e sirva.
5. Panqueca recheada com cottage e tomate
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de cúrcuma
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 1 xícara de chá de queijo cottage
- 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
- Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte com um pouco de azeite de oliva. Despeje uma porção da massa e espalhe delicadamente para formar uma panqueca fina. Cozinhe por aproximadamente 2 a 3 minutos, até a parte inferior ficar firme e dourada. Vire cuidadosamente e cozinhe o outro lado por mais 2 minutos, garantindo que a massa fique bem cozida. Repita o processo com o restante da massa.
Recheio
Em uma tigela, misture o queijo cottage com o tomate e o orégano. Depois, tempere com sal e pimenta-do-reino. Recheie as panquecas, enrole e sirva em seguida.