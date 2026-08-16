Panqueca simples de liquidificador: aprenda a fazer uma receita prática e deliciosa para facilitar o almoço de domingo

Nada como uma refeição gostosa e sem complicação para tornar o domingo ainda mais especial. A panqueca de liquidificador é uma das opções mais queridas de quem quer resolver o almoço com praticidade, porque une uma massa leve e macia a um recheio saboroso. Fácil de preparar e capaz de agradar a família inteira, confira abaixo a receita!

Panqueca de carne moída (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)

Panqueca de carne moída

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de óleo

1 pitada de sal

Recheio

400 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de extrato de tomate

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de óleo

Montagem

1 xícara de chá de molho de tomate

Queijo muçarela ralado a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o óleo e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente untada com um fio de óleo, despeje uma concha da massa e espalhe bem, girando a frigideira. Doure levemente dos dois lados e repita até acabar a massa. Reserve os discos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a cor de crua. Junte o tomate, o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino, e cozinhe até apurar.

Montagem

Recheie cada disco de massa com uma porção da carne moída e enrole. Disponha as panquecas em um refratário, cubra com o molho de tomate e salpique a muçarela. Leve ao forno preaquecido apenas até o queijo derreter. Sirva em seguida.