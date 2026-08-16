Variedades

Panqueca simples de liquidificador: aprenda a fazer uma receita prática e deliciosa para facilitar o almoço de domingo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 16/08/26 11h06
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A massa de liquidificador garante praticidade no preparo das panquecas (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)

Nada como uma refeição gostosa e sem complicação para tornar o domingo ainda mais especial. A panqueca de liquidificador é uma das opções mais queridas de quem quer resolver o almoço com praticidade, porque une uma massa leve e macia a um recheio saboroso. Fácil de preparar e capaz de agradar a família inteira, confira abaixo a receita!

Três panquecas recheadas com carne moída cobertas por molho de tomate e queijo ralado. Estão dispostas em um prato branco sobre fundo preto, com uma pequena tigela de molho extra ao lado
Panqueca de carne moída (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock)

Panqueca de carne moída

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 pitada de sal

Recheio

  • 400 g de carne moída
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 colher de sopa de óleo

Montagem

  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • Queijo muçarela ralado a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o óleo e o sal até obter uma massa lisa e homogênea. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente untada com um fio de óleo, despeje uma concha da massa e espalhe bem, girando a frigideira. Doure levemente dos dois lados e repita até acabar a massa. Reserve os discos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a cor de crua. Junte o tomate, o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino, e cozinhe até apurar.

Montagem

Recheie cada disco de massa com uma porção da carne moída e enrole. Disponha as panquecas em um refratário, cubra com o molho de tomate e salpique a muçarela. Leve ao forno preaquecido apenas até o queijo derreter. Sirva em seguida.

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