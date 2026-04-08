Variedades

Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 08/04/26 17h36
Panqueca americana proteica de banana e aveia (Imagem: HANNA HAFARAVA | Shutterstock)

Populares em filmes hollywoodianos, as panquecas americanas costumam despertar água na boca. Com espessura, textura e formato diferentes da versão brasileira, elas conquistam pela massa macia e pelo sabor versátil, que também se adapta às versões fit e proteicas. Nelas, ingredientes como frutas, whey protein e oleaginosas ganham destaque, tornando a receita mais nutritiva e ideal para o lanche da tarde.

Abaixo, confira receitas proteicas de panqueca americana para o lanche da tarde!

1. Panqueca americana proteica de banana e aveia

Ingredientes

  • 1 banana madura descascada e amassada
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Canela em pó a gosto
  • Mel, rodelas de banana e nozes para servir
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana amassada com os ovos até obter uma massa homogênea. Acrescente a aveia, o whey protein e a canela e mexa. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com óleo de coco em fogo baixo e despeje uma pequena porção de massa no centro. Cozinhe até formar bolhas na superfície e vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva com o mel, as rodelas de banana e as nozes.

2. Panqueca americana proteica de amendoim

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de leite de aveia
  • 1 colher de sopa de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo com a pasta de amendoim e o leite de aveia até formar um creme. Adicione a aveia e o whey protein e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo baixo. Despeje uma pequena porção de massa no centro e cozinhe até surgirem bolhas na superfície. Vire com cuidado para dourar do outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.

Panquecas americanas de cacau em um prato branco em uma mesa de madeira
Panqueca americana proteica de cacau (Imagem: AtlasStudio | Shutterstock)

3. Panqueca americana proteica de cacau

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 colher de sopa de whey protein sabor chocolate
  • 2 colheres de sopa de leite integral
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Leite em pó para servir
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o leite integral. Adicione a farinha de aveia, o cacau em pó e o whey protein e misture até formar uma massa uniforme. Acrescente o fermento químico e mexa delicadamente. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça em fogo baixo. Coloque uma pequena porção de massa no centro da panela e cozinhe até a parte de cima começar a firmar. Vire com cuidado para dourar do outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida com o leite em pó polvilhado.

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