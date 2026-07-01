Palpitações e ansiedade em dias de jogos: quando a emoção merece atenção médica

A expectativa antes do apito inicial, os lances decisivos e a disputa acirrada podem transformar uma simples partida de futebol em uma verdadeira montanha-russa emocional para os torcedores. Em dias de jogos importantes, é comum que muitas pessoas sintam o coração acelerar, as mãos suarem e até uma sensação de falta de ar. Embora essas reações sejam naturais diante da adrenalina e da ansiedade, alguns sintomas podem indicar que a emoção está ultrapassando os limites saudáveis.

Segundo o cardiologista Dr. Wesley Cássio de Souza, professor do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, situações de forte estresse emocional provocam a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, que aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial.

“Durante uma competição, é esperado que o organismo reaja ao estresse e à expectativa. O coração bate mais rápido, a respiração pode ficar mais acelerada e a pessoa pode sentir um estado de alerta maior. Na maioria das vezes, isso é passageiro e não representa um problema. Porém, quando os sintomas são intensos, persistentes ou acompanhados de outros sinais, é importante buscar avaliação médica”, explica.

As palpitações, caracterizadas pela sensação de batimentos acelerados, fortes ou irregulares, são uma das queixas mais frequentes em períodos de grande tensão emocional e podem estar relacionadas a alterações cardíacas que exigem investigação.

Quando a emoção pode representar um risco?

O cardiologista destaca que alguns sintomas merecem atenção especial, principalmente em pessoas com histórico de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol elevado ou antecedentes familiares de problemas cardíacos.

“Nem toda palpitação significa uma doença do coração. No entanto, se a pessoa apresentar dor ou pressão no peito, falta de ar importante, tontura intensa, sensação de desmaio, suor excessivo, náuseas ou perda de consciência, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente”, alerta o Dr. Wesley Cássio de Souza.

Outro ponto de atenção é quando a frequência cardíaca permanece muito elevada mesmo após o término do jogo ou quando os episódios se tornam frequentes. “Se os sintomas não melhoram após alguns minutos de descanso ou se acontecem repetidamente, é recomendável realizar uma avaliação para descartar arritmias ou outras condições cardiovasculares”, acrescenta.

Palpitações, aperto no peito e respiração acelerada estão entre os sintomas comuns da ansiedade durante os jogos (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock)

Sintomas comuns relacionados à ansiedade

A ansiedade ativa mecanismos fisiológicos que podem provocar sintomas semelhantes aos de problemas cardíacos, o que muitas vezes gera preocupação ainda maior nos pacientes. “O cérebro não diferencia completamente uma ameaça física real de uma situação emocionalmente intensa. Por isso, o corpo responde liberando substâncias que preparam o organismo para agir, aumentando os batimentos cardíacos e a pressão arterial”, explica o Dr. Wesley Cássio de Souza.

Entre os sintomas mais comuns relacionados à ansiedade, o médico destaca:

Palpitações;

Sensação de aperto no peito;

Respiração acelerada;

Tremores;

Sudorese;

Tensão muscular;

Sensação de inquietação;

Medo intenso ou sensação de que algo ruim vai acontecer.

O que fazer ao sentir os sintomas?

Ao perceber sinais de ansiedade ou palpitações durante um jogo, algumas medidas simples podem ajudar a controlar a situação. “Interromper momentaneamente o estímulo estressante, sentar-se em um local tranquilo e focar a respiração costuma ajudar bastante. Inspirar lentamente pelo nariz e expirar pela boca de forma controlada contribui para reduzir a ativação do sistema nervoso e diminuir a frequência cardíaca”, orienta o cardiologista.

Outras recomendações incluem:

Evitar excesso de cafeína, energéticos e bebidas alcoólicas antes e durante o jogo;

e bebidas alcoólicas antes e durante o jogo; Manter-se hidratado;

Não assistir à partida em jejum;

Dormir adequadamente na noite anterior;

Fazer pausas caso perceba aumento excessivo da ansiedade;

Seguir corretamente o tratamento de doenças cardiovasculares já diagnosticadas.

Por Camila Souza Crepaldi