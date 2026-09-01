Paixão, encontros e decisões importantes: confira as previsões do tarot para o amor em setembro

De acordo com o tarot, setembro chega com diferentes movimentos na vida afetiva: enquanto alguns signos precisarão trabalhar a confiança e a estabilidade, outros terão encontros, paixão, reconciliações e decisões importantes pela frente. As cartas mostram que o amor estará ligado à capacidade de equilibrar sentimentos, respeitar o próprio tempo e reconhecer relações que oferecem verdadeira reciprocidade.

Abaixo, confira o que o tarot reserva para o coração de cada signo em setembro!

Áries — 4 de Ouros

O ariano estará mais reservado no amor e buscará relações que transmitam confiança e segurança (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” mostra um mês em que você poderá estar mais cauteloso(a) para entregar o coração, buscando segurança antes de se envolver. Se estiver em uma relação, poderá precisar abrir mais espaço para a troca e evitar atitudes possessivas. Se estiver solteiro(a), tenderá a proteger os sentimentos e observar bastante antes de se aproximar.

Touro — A Temperança

O taurino terá um período favorável para acalmar conflitos e fortalecer a vida afetiva (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “A Temperança“ traz equilíbrio, paciência e possibilidade de harmonização para a vida afetiva. Setembro favorecerá reconciliações, conversas tranquilas e relações que conseguirão superar diferenças sem grandes conflitos. Se estiver solteiro(a), poderá se aproximar de alguém de maneira gradual e natural.

Gêmeos — Cavaleiro de Paus

O geminiano poderá se deixar levar pela paixão e viver momentos intensos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus“ coloca paixão, aventura e desejo em alta durante setembro. Se estiver solteiro(a), poderá viver uma atração intensa e inesperada. Se estiver em uma relação, poderá sentir necessidade de renovar a rotina e recuperar a chama da paixão.

Câncer — O Louco

O canceriano terá a oportunidade de se aventurar no amor e experimentar novas possibilidades (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “O Louco“ o(a) convida a se abrir para experiências afetivas diferentes e deixar um pouco de lado o medo de não saber onde uma história irá chegar. No amor, se estiver solteiro(a), poderá viver uma aproximação inesperada. Se estiver em uma relação, poderá sentir vontade de quebrar a rotina e experimentar algo novo a dois.

Leão — 3 de Ouros

O leonino fortalecerá seus relacionamentos ao valorizar a cooperação e os objetivos em comum (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros“ mostra que o amor em setembro será construído por meio de parceria, diálogo e colaboração. Relações existentes poderão se fortalecer quando ambos trabalharem pelos mesmos objetivos. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém por meio do trabalho, dos estudos ou de projetos compartilhados.

Virgem — 3 de Copas

O virginiano poderá encontrar no convívio social boas oportunidades para viver novas experiências amorosas (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “3 de Copas“ traz leveza, encontros e celebrações para sua vida afetiva. Se estiver solteiro(a), terá boas oportunidades de conhecer pessoas em eventos, festas ou encontros com amigos. Se estiver em uma relação, poderá viver momentos de diversão e cumplicidade.

Libra — O Sol

O libriano terá um mês iluminado no amor, com mais alegria, cumplicidade e boas conexões (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

“O Sol“ é uma das cartas mais positivas para o amor e iluminará sua vida afetiva durante setembro. Caso esteja solteiro(a), poderá viver encontros alegres e promissores. Se estiver em uma relação, tenderá a experimentar mais transparência, carinho e felicidade a dois.

Escorpião — Os Enamorados

O escorpiano precisará lidar com sentimentos intensos e tomar decisões importantes na vida amorosa (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados“ coloca sentimentos e escolhas importantes no centro da sua vida amorosa. No amor, setembro poderá trazer uma conexão intensa, uma decisão sobre o futuro de uma relação ou até a necessidade de escolher entre caminhos diferentes.

Sagitário — A Força

O sagitariano estará mais confiante e magnético, favorecendo conquistas e vínculos afetivos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “A Força“ mostra um mês de magnetismo, autoconfiança e maturidade emocional. No amor, sua capacidade de demonstrar desejo sem perder o equilíbrio será um grande diferencial, favorecendo tanto a conquista quanto o fortalecimento de relações existentes.

Capricórnio — 6 de Ouros

O capricorniano dará mais valor às relações em que carinho e dedicação sejam igualmente compartilhados (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros“ fala de reciprocidade e equilíbrio nas trocas afetivas. No amor, setembro favorecerá relações em que carinho, atenção e dedicação acontecem dos dois lados. Se estiver solteiro(a), poderá se aproximar de alguém disposto a oferecer segurança e interesse genuíno.

Aquário — 6 de Espadas

O aquariano poderá se afastar de conflitos e priorizar relações que tragam tranquilidade emocional (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas“ indica uma transição emocional e o afastamento gradual de situações que já não trazem tranquilidade. No amor, setembro poderá representar a superação de uma mágoa ou o encerramento de uma fase turbulenta para buscar relações mais leves. Caso esteja solteiro(a), poderá estar mais seletivo(a) e interessado(a) em paz do que em intensidade.

Peixes — Cavaleiro de Ouros

O pisciano encontrará segurança em relações que se desenvolvem aos poucos e demonstram estabilidade (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros“ mostra um amor que cresce devagar, mas com bases firmes. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém que demonstra interesse por meio de atitudes constantes. Se estiver em uma relação, poderá fortalecer o vínculo por meio de segurança, compromisso e presença.