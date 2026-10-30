Ovo mexido igual ao de hotel: aprenda o truque para deixá-lo cremoso e aerado

Quem já tomou café da manhã em um bom hotel provavelmente se lembra dos ovos mexidos: macios, cremosos e com uma leveza especial. No entanto, o preparo não exige ingredientes especiais nem técnicas complicadas. O segredo está em um detalhe que faz toda a diferença na textura: o sal.

Utilizado no momento certo, ele ajuda a deixar a mistura mais homogênea e contribui para uma consistência mais delicada, resultando em ovos aerados e úmidos. Além disso, desnatura a estrutura das proteínas do alimento, tornando o prato ainda mais saboroso e aromático.

A seguir, confira o passo a passo para transformar o clássico ovo mexido em uma receita digna de hotel!

Ovo mexido cremoso e aerado

Ingredientes

4 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1 pitada de sal

Cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Quebre os ovos em um recipiente e acrescente o sal e a pimenta-do-reino. Com um garfo ou fouet, bata bem até que as claras e as gemas estejam completamente incorporadas. Essa etapa é importante para garantir uma mistura homogênea e favorecer a textura aerada dos ovos.

Em seguida, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em uma frigideira em fogo baixo. Incline-a levemente para espalhar a manteiga por toda a superfície. Assim que começar a espumar, despeje os ovos e mexa delicadamente com uma espátula, fazendo movimentos contínuos das bordas para o centro. Isso permitirá que cozinhem por igual e formem pedaços macios e cremosos.

Quando os ovos ainda estiverem úmidos e levemente cremosos, desligue o fogo. Acrescente o restante da manteiga e misture delicadamente até derreter e envolver toda a preparação. Não é necessário voltar a frigideira ao fogo, pois o calor residual será suficiente para finalizar a receita, garantindo uma textura aveludada. Sirva em seguida com a cebolinha.