Outubro é mês de reflexão: tarot pode ajudar a repensar decisões nos últimos meses do ano

Em outubro, o ano entra em sua fase final, despertando reflexões sobre as escolhas feitas e os caminhos que ainda podem ser percorridos. Para quem costuma recorrer ao tarot, esse período pode representar uma oportunidade de avaliar decisões e planejar os próximos passos. Afinal, a aproximação de dezembro favorece uma retrospectiva dos últimos meses, incentivando a análise das conquistas, das questões que permanecem em aberto e das mudanças que ainda podem acontecer.

Segundo a taróloga Elenizia Delgado, essa busca por respostas está relacionada à vontade de entender melhor o próprio momento antes de iniciar um novo ciclo. “O ano já está avançado. É aquele momento em que a gente para, olha para trás e pensa: o que quero levar comigo e o que preciso deixar ir? O tarot ajuda a ganhar clareza antes de o ano terminar”, explica.

Mês poderoso para leituras de tarot

Para Elenizia Delgado, outubro tem uma relação simbólica com o mistério, a espiritualidade e a intuição. Na visão da taróloga, a época também favorece momentos de introspecção, especialmente para quem aproveita os últimos meses do ano para rever escolhas e estabelecer novas metas. “A natureza se recolhe, as noites ficam mais longas, e isso desperta em muita gente a vontade de olhar para dentro, de buscar respostas mais profundas”, afirma.

A ideia de um “reset do último trimestre” parte justamente dessa possibilidade de fazer mudanças sem esperar a chegada de janeiro. Para a especialista, o período pode servir para identificar prioridades e decidir o que merece continuar fazendo parte da rotina.

Principais cartas de outubro

Entre as cartas associadas aos recomeços, Elenizia Delgado destaca “A Imperatriz”, “A Estrela” e “O Louco”. Segundo a taróloga, elas representam, respectivamente, crescimento, esperança e coragem para iniciar novos caminhos.

1. A Imperatriz

Na interpretação de Elenizia Delgado, “A Imperatriz” está ligada à fertilidade, ao nascimento e ao desenvolvimento de projetos. “A carta pode representar uma ideia que começa a tomar forma ou uma mudança que ainda está nos primeiros passos”, diz.

Ela ressalta que é uma carta que fala sobre aquilo que já está se formando dentro de você. “Nem sempre é preciso forçar as coisas. Às vezes, o mais importante é respeitar o próprio tempo e permitir que o novo aconteça. Para quem pensa em mudar de rumo, a mensagem é: não esperar que tudo esteja perfeito para começar”, esclarece.

2. A Estrela

Segundo a taróloga, “A Estrela” simboliza esperança, renovação e confiança no futuro. Sua interpretação está relacionada à possibilidade de recuperar o ânimo depois de uma fase difícil ou de incertezas. “‘A Estrela’ nos lembra que existe luz mesmo quando tudo parece incerto. Ela fala sobre recuperar a esperança, voltar a acreditar em si mesmo e perceber que ainda existem possibilidades pela frente”, diz Elenizia Delgado.

Esse arcano também pode estimular reflexões. “A carta também pode servir como ponto de partida para refletir sobre experiências passadas e sobre o que a pessoa deseja fazer de maneira diferente daqui para a frente”, acrescenta.

3. O Louco

Na leitura de Elenizia Delgado, “O Louco” representa liberdade, coragem e disposição para experimentar o novo. A carta está associada ao início de uma jornada, mesmo quando ainda não há respostas para todas as dúvidas.

“‘O Louco’ fala sobre se permitir viver o novo. Não significa agir sem pensar, mas entender que nem sempre teremos todas as respostas antes de começar. Em alguns momentos, precisamos ter coragem para dar o primeiro passo”, afirma.

Na interpretação da especialista, as três cartas se complementam: “A Imperatriz” está relacionada ao crescimento, “A Estrela” à esperança e “O Louco” à iniciativa de seguir adiante.

As cartas do tarot podem ajudar a organizar pensamentos, observar sentimentos e analisar situações sob outra perspectiva (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Ferramenta de autoconhecimento ou de adivinhação?

Embora muitas pessoas procurem o tarot para saber o que pode acontecer no futuro, a prática também é utilizada para refletir sobre questões pessoais. Segundo Elenizia Delgado, as cartas podem ajudar a organizar pensamentos, observar sentimentos e analisar situações sob outra perspectiva.

“Nessa abordagem, a leitura não determina o que vai acontecer. Os símbolos são interpretados de acordo com o contexto apresentado e podem levantar questões sobre decisões, expectativas e comportamentos”, destaca.

O resultado, conforme a taróloga, não deve ser entendido como uma previsão garantida. “As escolhas continuam sendo de cada pessoa, assim como a responsabilidade pelas decisões tomadas”.

Conselho do tarot para quem está se sentindo perdido

Para quem chega a outubro com a sensação de que ainda há muito a resolver, Elenizia Delgado destaca três cartas: “O Carro”, “A Lua” e “A Temperança”. Segundo a taróloga, elas podem representar movimento, intuição e equilíbrio.

O Carro: na interpretação de Elenizia Delgado, está relacionado à determinação e à iniciativa. A carta representa a disposição para avançar, mesmo sem ter todas as etapas do caminho definidas.

na interpretação de Elenizia Delgado, está relacionado à determinação e à iniciativa. A carta representa a disposição para avançar, mesmo sem ter todas as etapas do caminho definidas. A Lua: segundo a especialista, o arcano está ligado à intuição e às emoções. A orientação é observar os próprios sentimentos e aceitar que nem todas as respostas aparecem imediatamente.

segundo a especialista, o arcano está ligado à intuição e às emoções. A orientação é observar os próprios sentimentos e aceitar que nem todas as respostas aparecem imediatamente. A Temperança: para a taróloga, o arcano representa equilíbrio e paciência. A carta sugere respeitar o próprio tempo e evitar decisões precipitadas.

“A recomendação é não transformar os últimos meses do ano em uma corrida para resolver todas as pendências”, completa.

Na avaliação de Elenizia Delgado, reconhecer o que pode ser feito agora e o que precisa esperar também faz parte desse processo. “Você não está perdido, está em transformação. Confie e siga, um passo de cada vez”, aconselha.

Ritual para ter mais clareza nos últimos meses do ano

Para quem deseja marcar simbolicamente o início de uma nova etapa, Elenizia Delgado sugere um ritual voltado à prosperidade e ao amor. A prática consiste em reservar alguns minutos para pensar nos objetivos e nas mudanças desejadas para os próximos meses.

Materiais

1 vela amarela ou dourada

1 punhado de arroz ou 3 moedinhas

1 folha de papel branco

Um momento tranquilo, de preferência pela manhã

Como fazer

Escreva seu nome em uma folha de papel branco. Coloque o arroz ou as moedinhas ao redor da vela e acenda-a com cuidado, sobre uma superfície estável e longe de materiais inflamáveis. Respire fundo três vezes e concentre-se no que deseja alcançar, incluindo seus objetivos profissionais, financeiros e afetivos.

Diga em voz baixa: “Energia e frequência que ensinam a dar e receber: que a prosperidade chegue até mim, e que eu saiba compartilhar também. Que o que eu dou retorne em dobro, com leveza e abundância.” Reserve um ou dois minutos para pensar nos seus planos e visualizar os próximos passos.

Apague a vela com segurança. Dobre o papel e guarde-o na carteira, em uma gaveta ou em outro local importante para você. O arroz ou as moedinhas podem ser colocados perto da porta de entrada como símbolo de boas-vindas.

O ritual, de acordo com a taróloga, tem caráter simbólico e espiritual, sem garantia de resultados financeiros ou amorosos. A proposta é reservar um momento para organizar intenções e refletir sobre as atitudes necessárias para alcançar os objetivos pessoais.

Para Elenizia Delgado, outubro pode ser uma oportunidade de olhar para o que passou e decidir o que ainda faz sentido para o futuro. “A consulta ao tarot pode ajudar nessa reflexão, sem que seja necessário esperar a virada do ano para começar a mudar”, conclui.

Por Thiago Martins