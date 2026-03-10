Variedades

Outono saudável: 10 chás que ajudam a eliminar peso e aumentar o bem-estar

Chá de maçã, canela e gengibre (Imagem: ZenFruitGraphics | Shutterstock)
Com a proximidade do outono, os dias começam a ficar mais amenos e convidam a uma rotina mais acolhedora. É também um bom momento para repensar hábitos e investir em escolhas que favoreçam a saúde e o bem-estar. Entre elas, os chás funcionais ganham destaque: além de aquecer, algumas opções possuem propriedades que ajudam a estimular o metabolismo, reduzir o inchaço e contribuir para o controle do peso.

A seguir, confira 10 receitas de chás funcionais para você incluir na rotina durante a estação!

1. Chá de maçã, canela e gengibre

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 canelas em pau
  • Cascas de 4 maçãs
  • 1 pedaço de gengibre

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.

2. Chá de hibisco com cavalinha

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de hibisco seco
  • 1 colher de sopa de cavalinha seca
  • Suco de 1/2 limão
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o hibisco e a cavalinha. Abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

3. Chá de erva-doce com louro e limão

Ingredientes

  • 3 folhas de louro
  • 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
  • Suco de 1 limão
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de louro e as sementes de erva-doce. Ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

Chá de romã com canela e anis-estrelado (Imagem: Lika Mostov | Shutterstock)

4. Chá de romã com canela e anis-estrelado

Ingredientes

  • 1 l de água
  • Cascas e bagos de 4 romãs
  • 2 canelas em pau
  • 3 anises-estrelados
  • 3 rodelas de limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as cascas e os bagos de romã, as canelas em pau e os anises-estrelados. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, coloque as rodelas de limão e abafe o chá por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

5. Chá de canela com gengibre

Ingredientes

  • 1 cravo-da-índia
  • 3 canelas em pau
  • 3 colheres de sopa de gengibre ralado
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.

6. Chá de camomila com gengibre

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 5 rodelas de gengibre
  • 2 colheres de sopa de camomila seca

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.

7. Chá de abacaxi com hortelã

Ingredientes

  • Casca de um abacaxi
  • 1 l de água
  • 6 folhas de hortelã
  • 1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a casca do abacaxi e a água. Leve ao fogo médio por 10 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Abafe o chá por 5 minutos e coe. Sirva em seguida.

Chá de hortelã com limão (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

8. Chá de hortelã com limão

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Abafe o chá por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

9. Chá de carqueja com abacaxi

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de carqueja seca
  • Casca de 1/2 abacaxi
  • Suco de 1/2 limão
  • 600 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e a casca do abacaxi. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione a carqueja e abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

10. Chá de capim-santo com gengibre

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de capim-santo picado
  • 2 fatias de gengibre
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as fatias de gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o capim-santo e abafe o chá por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

