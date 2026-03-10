Outono saudável: 10 chás que ajudam a eliminar peso e aumentar o bem-estar

Com a proximidade do outono, os dias começam a ficar mais amenos e convidam a uma rotina mais acolhedora. É também um bom momento para repensar hábitos e investir em escolhas que favoreçam a saúde e o bem-estar. Entre elas, os chás funcionais ganham destaque: além de aquecer, algumas opções possuem propriedades que ajudam a estimular o metabolismo, reduzir o inchaço e contribuir para o controle do peso.
A seguir, confira 10 receitas de chás funcionais para você incluir na rotina durante a estação!
1. Chá de maçã, canela e gengibre
Ingredientes
- 500 ml de água
- 2 canelas em pau
- Cascas de 4 maçãs
- 1 pedaço de gengibre
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.
2. Chá de hibisco com cavalinha
Ingredientes
- 1 colher de sopa de hibisco seco
- 1 colher de sopa de cavalinha seca
- Suco de 1/2 limão
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o hibisco e a cavalinha. Abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
3. Chá de erva-doce com louro e limão
Ingredientes
- 3 folhas de louro
- 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
- Suco de 1 limão
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de louro e as sementes de erva-doce. Ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
4. Chá de romã com canela e anis-estrelado
Ingredientes
- 1 l de água
- Cascas e bagos de 4 romãs
- 2 canelas em pau
- 3 anises-estrelados
- 3 rodelas de limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, as cascas e os bagos de romã, as canelas em pau e os anises-estrelados. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, coloque as rodelas de limão e abafe o chá por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
5. Chá de canela com gengibre
Ingredientes
- 1 cravo-da-índia
- 3 canelas em pau
- 3 colheres de sopa de gengibre ralado
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.
6. Chá de camomila com gengibre
Ingredientes
- 1 l de água
- 5 rodelas de gengibre
- 2 colheres de sopa de camomila seca
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe o chá e sirva em seguida.
7. Chá de abacaxi com hortelã
Ingredientes
- Casca de um abacaxi
- 1 l de água
- 6 folhas de hortelã
- 1 canela em pau
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a casca do abacaxi e a água. Leve ao fogo médio por 10 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Abafe o chá por 5 minutos e coe. Sirva em seguida.
8. Chá de hortelã com limão
Ingredientes
- 6 folhas de hortelã
- 150 ml de água
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Abafe o chá por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
9. Chá de carqueja com abacaxi
Ingredientes
- 1 colher de sopa de carqueja seca
- Casca de 1/2 abacaxi
- Suco de 1/2 limão
- 600 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e a casca do abacaxi. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione a carqueja e abafe o chá por 10 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
10. Chá de capim-santo com gengibre
Ingredientes
- 1 colher de sopa de capim-santo picado
- 2 fatias de gengibre
- 250 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e as fatias de gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione o capim-santo e abafe o chá por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.