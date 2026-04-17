Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem

A cada virada de estação, as cores de maquiagem ganham novos significados — e o outono-inverno 2026 chega com uma proposta que equilibra sofisticação e praticidade. Para a maquiadora e influenciadora digital Letícia Gomes, conhecida pelas transformações impressionantes que cria usando apenas maquiagem, a escolha das cores faz toda a diferença na construção de um visual estiloso e atual.

Conforme a profissional, a tendência para 2026 mistura referências naturais com toques de brilho na medida certa, criando makes versáteis que funcionam tanto para o dia quanto para a noite. Para ajudar quem ainda está na dúvida sobre os tons que estarão em alta, a beauty artist destaca, abaixo, os quatro principais grupos de cores para apostar na temporada. Confira!

1. Marrom, caramelo e terracota

Esses tons remetem muito à estação do outono, caracterizada pelas folhas secas, luz dourada e um calor leve. E, apesar de terem um tom mais quente, são tons neutros e fáceis de combinar com tudo, além de deixarem a maquiagem superelegante.

2. Vinho, bordô e roxo

Essas cores são mais profundas, com mais contraste e, assim como a estação, trazem esse ar mais introspectivo e levemente dramático. Esses tons também fazem esse papel, trazendo um certo mistério sem deixar a elegância de lado.

O verde-oliva é um tom que traz profundidade à make e deixa o look mais moderno (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

3. Verde-oliva

Esse é menos óbvio que o marrom, mas ainda traz uma cor natural, sem pesar. Ele traz uma profundidade e deixa o look mais moderno.

4. Dourado, bronze e champanhe

Fugindo um pouco dos tons mais fechados, o glow também está em alta com tons mais neutros, sem exagerar, trazendo sofisticação para a maquiagem.

Por Lucas Siciliano