Variedades

Oscar 2026: 5 filmes indicados que não podem ficar de fora da sua lista

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Janaine Fernandes
- Atualizado: 29/01/26 18h06
Essas obras se destacaram entre público e crítica e já aparecem como apostas para a temporada de premiações (Reprodução digital | VITRINE FILMES)
Essas obras se destacaram entre público e crítica e já aparecem como apostas para a temporada de premiações (Reprodução digital | VITRINE FILMES)

Para quem ama cinema e cultura pop, a temporada de premiações é sempre um evento à parte. Com o Oscar 2026 se aproximando, alguns títulos indicados já ganham força como fortes apostas — seja pelo peso dos nomes envolvidos, pelas histórias potentes ou pela repercussão entre público e crítica. Se você gosta de chegar preparado, vale anotar: esses filmes prometem dominar as conversas desde já. Confira!

1. Marty Supreme

Personagem de Timothée Chalamet segurando uma raquete de tênis de mesa em posição de ataque durante uma partida, em um ambiente fechado, com plateia desfocada ao fundo
”Marty Supreme” é um filme que fala sobre ambição, ego e o preço cobrado pelo sucesso (Imagem: Reprodução digital | A24)

Com uma direção segura e um protagonista que prende o olhar do início ao fim, o filme mergulha fundo em temas como ambição, poder e vaidade. A história acompanha a ascensão e os conflitos internos de um personagem complexo, Marty Mauser, longe de qualquer idealização. É aquele tipo de drama que cresce nas entrelinhas, nos gestos contidos e nos diálogos bem construídos. Ao longo da trama, o espectador é convidado a refletir sobre até onde vale ir para alcançar o sucesso. Não à toa, tem tudo para agradar à Academia — foi indicado a 9 categorias. E, claro, render boas conversas depois que os créditos sobem.

Onde assistir: cinemas.

2. Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Personagens homem e mulher vestidos com trajes de época frente a frente em meio a uma floresta densa, cercados por árvores, raízes e vegetação verde, em clima intimista
Em “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, o público é convidado a mergulhar no universo shakespeariano e na dor íntima do luto (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Baseado no romance de Maggie O’Farrell, o filme oferece um olhar delicado e profundamente humano sobre o universo de Shakespeare. Aqui, a história não gira em torno da fama ou das grandes obras, mas da dor íntima do luto e das relações familiares. A narrativa é sensível, silenciosa em muitos momentos, e carrega uma carga emocional que toca sem precisar exagerar. É um filme sobre perdas, memória e criação artística, contado de forma poética e acessível. A fotografia e as atuações ajudam a construir essa atmosfera intimista. Um drama que conversa diretamente com quem gosta de histórias que ficam ecoando depois da sessão. No Oscar 2026, o longa recebeu 8 nomeações, incluindo Melhor Filme.

Onde assistir: cinemas.

3. O Agente Secreto

Personagem de Wagner Moura parado ao lado de um fusca amarelo em uma estrada árida, clima de interior
”O Agente Secreto” traz uma narrativa densa, cheia de camadas, e provoca mais perguntas do que respostas (Imagem: Reprodução digital | VITRINE FILMES)

Produção brasileira que vem chamando atenção pela abordagem política e pelo clima constante de tensão. O filme aposta em um suspense psicológico que cresce aos poucos, sem pressa, convidando o espectador a prestar atenção nos detalhes. A narrativa é densa, cheia de camadas, e provoca mais perguntas do que respostas — o que é justamente seu maior trunfo. Há um cuidado evidente na construção dos personagens e no uso do silêncio como linguagem.

Mais do que entreter, o longa provoca reflexão e desconforto na medida certa. Um exemplo claro de como o cinema nacional segue forte e cada vez mais presente no circuito internacional. No Oscar 2026, concorre em quatro categorias: Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

Onde assistir: cinemas.

4. Uma Batalha Após a Outra

Personagem de Leonardo Di Caprio correndo com expressão de tensão ao lado de um carro, em uma rua arborizada, usando camiseta escura e camisa aberta, em cena de ação ao ar livre
Em ”Uma Batalha Após a Outra”, a história foge do óbvio, focando os dilemas que continuam mesmo depois do fim da guerra (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures)

Mais do que retratar conflitos, ”Uma Batalha Após a Outra” é um filme que se interessa pelas marcas que eles deixam nas pessoas. O foco está nos impactos emocionais, nas cicatrizes invisíveis e nos dilemas que continuam mesmo depois do fim da guerra. A narrativa foge do óbvio e aposta em uma abordagem mais humana e menos espetacular. As atuações intensas ajudam a criar empatia e aproximam o espectador da história. É um longa que convida à reflexão, sem respostas fáceis ou discursos prontos. Daqueles filmes que não gritam, mas dizem muito. No Oscar 2026, a produção teve 13 indicações.

Onde assistir: cinemas.

5. Frankenstein

um homem de perfil com cabelos escuros e cacheados, vestindo trajes de época (colete escuro sobre camisa branca de mangas bufantes), segura um objeto cilíndrico metálico com determinação
Em ”Frankenstein”, o espectador é convidado a olhar com mais atenção para quem está à margem (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Clássico da literatura que atravessa gerações, “Frankenstein” ganha uma nova leitura no cinema, mais próxima do drama humano do que do terror tradicional. A história segue atual ao falar sobre limites, solidão e as consequências das escolhas que fazemos, temas que continuam ecoando forte nos dias de hoje. Aqui, o monstro deixa de ser apenas uma figura assustadora e passa a ser visto como alguém em busca de pertencimento e afeto.

O filme convida o espectador a olhar com mais atenção para quem está à margem, para o medo do diferente e para a responsabilidade que carregamos ao criar algo — ou alguém. Com uma atmosfera densa e emocional, a narrativa aposta mais no silêncio e nos olhares do que em sustos fáceis. É um daqueles filmes que não terminam quando os créditos sobem, porque continuam provocando reflexões muito depois da sessão acabar. O longa recebeu 9 indicações ao Oscar 2026.

Onde assistir: Netflix.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google