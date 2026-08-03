Os fios brancos chegaram? Saiba como valorizar os grisalhos masculinos

Os fios brancos deixaram de ser vistos apenas como um sinal da idade e passaram a fazer parte do estilo de muitos homens. Cada vez mais pessoas optam por assumir os grisalhos, transformando a mudança natural dos cabelos em um elemento de personalidade. Para que o visual fique sempre bem cuidado, alguns hábitos são fundamentais.

Segundo Lucas Cavalcanti, o Caval, um dos barbeiros mais influentes do país, os cabelos grisalhos exigem uma rotina de cuidados diários. “Os fios brancos têm características diferentes dos pigmentados. Eles costumam ser mais secos, apresentam maior tendência ao frizz e podem amarelar com facilidade quando não recebem os cuidados adequados. Com uma rotina simples, é possível manter os cabelos fortalecidos e valorizar ainda mais esse visual”, explica.

Evite o amarelamento

Um dos principais incômodos de quem tem fios brancos é o amarelamento que pode surgir com o tempo, especialmente após exposição solar, poluição, areia, água salgada ou uso frequente de ferramentas térmicas.

Para evitar esse efeito, um dos cuidados recomendados é o uso de shampoo neutralizador uma vez por semana. “O produto ajuda a manter o tom dos fios mais bonito e uniforme, mas o uso em excesso pode ressecar os cabelos. O ideal é alternar com um shampoo hidratante”, afirma Caval.

A hidratação é indispensável para manter os fios grisalhos macios, brilhantes e livres do frizz (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Invista em hidratação

Os fios grisalhos tendem a ser mais secos devido à redução da oleosidade natural do couro cabeludo. Além disso, a fibra capilar costuma apresentar cutículas mais abertas, o que facilita a perda de água e nutrientes, deixando os cabelos mais ásperos, frágeis e com maior propensão ao frizz.

À frente da rede Caval Barbershop, Caval explica que uma rotina simples já faz diferença. “Vale investir em um shampoo e um condicionador hidratantes e incluir uma máscara de tratamento semanal. Produtos com ação nutritiva ajudam a repor os lipídios da fibra capilar, devolvendo maciez, brilho e controle do frizz”, orienta.

Ele também recomenda o uso de leave-ins, principalmente para quem lava os cabelos diariamente. “Os finalizadores criam uma película protetora ao redor da fibra capilar, reduzindo a perda de hidratação e protegendo os fios dos danos causados pelo sol, vento e poluição”, explica.

Os estilos de corte que realçam os fios grisalhos

Além dos cuidados diários, escolher o corte certo ajuda a destacar os fios brancos e deixar o visual mais moderno. Responsável pelo curso de barbearia do Instituto Embelleze, Caval afirma que cortes como fade e taper valorizam a textura natural dos grisalhos ao criar transições suaves entre os comprimentos. Já o undercut destaca o contraste entre laterais mais baixas e o topo alongado, evidenciando o brilho dos fios brancos.

“Para quem prefere um estilo mais clássico, o side part com fade é uma excelente opção. É um corte sofisticado, versátil e funciona muito bem tanto para ambientes profissionais quanto para ocasiões mais descontraídas”, pontua Caval.

Para o especialista, assumir os cabelos grisalhos não significa abrir mão dos cuidados. “Os fios brancos podem transmitir elegância, personalidade e autenticidade. O segredo está em manter uma rotina de cuidados e escolher um corte que valorize o formato do rosto e o estilo de cada homem”, conclui.

Por Rafaella Montenegro