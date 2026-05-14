Orlando: destino combina experiências espaciais imersivas dentro e fora dos parques temáticos

Conhecida globalmente como a capital mundial dos parques temáticos, Orlando também se destaca como um destino imperdível para os apaixonados por espaço. Com uma combinação única de atrações imersivas, experiências inspiradas na exploração espacial e a proximidade com o Kennedy Space Center, a cidade oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar o universo sem sair da Terra.

Simuladores de última geração, montanhas-russas intergalácticas e experiências gastronômicas futuristas convidam viajantes de todas as idades a explorar o espaço de maneira inovadora.

A aventura espacial começa em Orlando

De acordo com mapas de visibilidade da NASA, grande parte da região de Orlando permite visualizar lançamentos em dias de céu limpo, com o foguete aparecendo cerca de 20 segundos após a decolagem. Dependendo da localização, é possível, inclusive, ouvir o estrondo a quilômetros de distância, tornando a experiência ainda mais impactante.

Orlando oferece atrações complementares que reforçam sua vocação para experiências imersivas e espaciais:

WonderWorks Orlando: zona dedicada ao espaço com simuladores, cápsulas e desafios de treinamento de astronautas;

zona dedicada ao espaço com simuladores, cápsulas e desafios de treinamento de astronautas; Orlando Science Center : observatório com telescópio de alta potência para explorar estrelas, planetas e o céu da Flórida ;

: observatório com telescópio de alta potência para explorar estrelas, planetas e o céu da ; Mission to Mars (World of Escape): escape room que coloca os participantes em uma missão de sobrevivência no planeta vermelho, trabalhando em conjunto para escapar antes que o tempo acabe;

escape room que coloca os participantes em uma missão de sobrevivência no planeta vermelho, trabalhando em conjunto para escapar antes que o tempo acabe; Hollywood Drive-In Golf (Universal CityWalk): campo de minigolfe com temática de ficção científica, repleto de elementos espaciais e clássicos, como OVNIs e extraterrestres;

campo de minigolfe com temática de ficção científica, repleto de elementos espaciais e clássicos, como OVNIs e extraterrestres; UCF Acrisure Bounce House : o estádio da University of Central Florida tem a linha de 50 jardas alinhada exatamente com a latitude do histórico Complexo de Lançamento 39A da NASA, reforçando o apelido da universidade, “SpaceU”;

: o estádio da University of Central Florida tem a linha de 50 jardas alinhada exatamente com a latitude do histórico Complexo de Lançamento 39A da NASA, reforçando o apelido da universidade, “SpaceU”; The Wheel no ICON Park : roda-gigante de observação com vistas 360º da cidade, ideal para assistir aos lançamentos do topo;

: roda-gigante de observação com vistas 360º da cidade, ideal para assistir aos lançamentos do topo; M Lounge, Morimoto Asia, AC Sky Bar e Bar 17 Bistrô: locais que combinam vistas panorâmicas com experiências gastronômicas.

As experiências ganham ainda mais relevância com as próximas missões do programa Artemis, da NASA, que prometem marcar uma nova era da exploração espacial a partir de 2027, com testes e missões para a Lua.

Parques temáticos unem diversão, tecnologia e cenários inspirados no universo de famosas franquias da Disney (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Experiências espaciais imersivas nos parques

Dentro dos parques, Orlando reúne algumas das experiências espaciais mais imersivas do mundo:

1. Walt Disney World Resort

Guardiões da Galáxia – Cosmic Rewind (EPCOT): montanha-russa inovadora que leva os visitantes a uma jornada pelo espaço ao lado dos heróis da Marvel, com música, humor e tecnologia de ponta;

montanha-russa inovadora que leva os visitantes a uma jornada pelo espaço ao lado dos heróis da Marvel, com música, humor e tecnologia de ponta; Mission – SPACE (EPCOT): simulação realista de como é ir ao espaço, com missões que variam de uma órbita leve da Terra a uma intensa viagem em Marte;

simulação realista de como é ir ao espaço, com missões que variam de uma órbita leve da Terra a uma intensa viagem em Marte; Restaurante Space 220 (EPCOT): experiência gastronômica que simula uma refeição a 220 milhas acima da Terra, com vistas panorâmicas do planeta;

experiência gastronômica que simula uma refeição a 220 milhas acima da Terra, com vistas panorâmicas do planeta; Space Mountain (Magic Kingdom Park): clássica montanha-russa que leva os visitantes a uma aventura pelo espaço sideral em alta velocidade;

clássica montanha-russa que leva os visitantes a uma aventura pelo espaço sideral em alta velocidade; Star Wars – Galaxy’s Edge (Disney’s Hollywood Studios): área temática que transporta os visitantes ao planeta ficcional Batuu, com atrações imersivas dentro de naves, batalhas épicas contra a Primeira Ordem e novas missões a partir de maio de 2026.

2. Universal Orlando Resort

Celestial Park (Epic Universe): combina tecnologia, arte e astronomia em atrações como a montanha-russa Stardust Racers, que se assemelha aos cometas no céu, e o Constellation Carousel, onde é possível montar em uma criatura celestial enquanto observa o parque.

3. LEGOLAND Florida Resort

Galacticoaster: montanha-russa familiar que coloca os visitantes no comando de uma nave espacial em uma aventura interativa pelo universo LEGO.

Onde o espaço encontra o entretenimento

Orlando oferece uma diversidade de experiências que reforça seu posicionamento de destino completo, indo muito além dos parques. Com atrações para todos os perfis, desde famílias até viajantes em busca de inovação, tecnologia e novas formas de entretenimento, a cidade segue expandindo suas ofertas e consolidando sua posição como um dos destinos mais desejados do mundo.

Explorar o espaço pode ser uma experiência acessível em Orlando, seja observando um foguete cruzar o céu ou embarcando em uma missão intergaláctica dentro de um parque temático.

Por Leo Salazar