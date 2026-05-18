Oração da semana: 5 preces poderosas para proteção e boas energias

A oração, quando feita com fé, é uma prática espiritual capaz de fortalecer o espírito e criar um escudo invisível ao redor de quem a recita com devoção. Seja qual for a tradição religiosa seguida, elevar o coração ao Divino por meio de palavras sagradas traz conforto, clareza e um profundo senso de amparo — especialmente nos momentos em que o peso da vida parece maior do que as forças disponíveis para carregá-lo.

Pensando nisso, reunimos cinco orações poderosas voltadas à proteção espiritual, ao afastamento de energias negativas e à abertura de caminhos. Cada uma delas carrega uma intenção única e pode ser incorporada à sua rotina diária ou semanal. Confira!

1. Oração de São Jorge para proteção espiritual

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem; tendo mãos, não me peguem; tendo olhos, não me vejam; e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão; facas e lanças, se quebrem sem o meu corpo tocar; cordas e correntes, se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que, debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós.

Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém.

2. Oração de proteção para a casa e a família

Senhor Jesus Cristo, eu [diga o seu nome completo] coloco a minha casa, minha família [diga o primeiro nome de cada familiar] e todos os que moram comigo, sob a proteção do vosso Sangue Precioso. Protegei esta casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, mau-olhado e de todo mal. Qualquer pessoa que tenha má intenção não consiga permanecer nesta casa nem passe por esta porta, em que entronizo esta oração.

E assim como lemos no livro do Êxodo capítulo 12, quando o Senhor protegeu as casas dos israelitas, que minha casa, por meio desta oração de proteção, seja marcada com o Sangue do Senhor Jesus Cristo, sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de flagelo.

Invoco a intercessão especial da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo confirmando esta oração. Enfim, esta porta e toda minha casa sejam seladas, marcadas e protegidas no Sangue libertador de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

Orações aos Anjos da Guarda podem ser feitas para pedir proteção (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Oração aos Anjos da Guarda e aos três arcanjos

Santos Anjos da Guarda, guiai-me sempre nos caminhos do bem; despertai meu coração para a solidariedade; e livrai-me de todo mal.

Glorioso Arcanjo Miguel, valente guerreiro do amor, defende-me das ciladas do inimigo, e sê meu escudo contra as forças do mal.

Glorioso Arcanjo Gabriel, portador das boas notícias, ajuda-me a levar sempre esperança aos corações tristes e sofridos, e purifica minhas palavras com a doçura da ternura.

Glorioso Arcanjo Rafael, o anjo da cura, vem em auxílio das minhas feridas espirituais e emocionais; e dá-me a graça de levar o bálsamo do amor a curar os corações feridos.

Santos Anjos protetores, acompanhai-me e nunca afasteis vossa bondade de minha presença. Amém!

4. Oração para abrir caminhos

Divino Criador, afasta de mim todo mal, toda inveja e qualquer energia negativa que tente bloquear meus caminhos. Envolve-me com Tua luz e proteção, permitindo que eu siga meu destino com confiança e determinação. Que toda negatividade se transforme em luz, que toda barreira seja removida e que minha vida flua com harmonia e paz.

Peço que limpes minha mente, meu coração e meu espírito de todo peso que me impede de avançar. Que minha caminhada seja abençoada e protegida, e que eu sinta Tua presença ao meu lado, me guiando e fortalecendo a cada passo. Amém!

5. Oração pela paz interior e boas energias

Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para discernir umas das outras. Que a Tua luz habite em mim e ao meu redor, afastando toda inquietação, ansiedade e pensamento que me roube a paz.

Que eu seja um canal de boas energias onde quer que eu vá — levando equilíbrio aos ambientes, harmonia aos relacionamentos e amor a todos que cruzarem o meu caminho. Que minha fé seja mais forte do que qualquer dificuldade, e que eu encontre, em cada novo dia, motivos para agradecer e confiar no Teu plano perfeito para a minha vida.

Que assim seja. Amém.