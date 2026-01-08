Ora-pro-nóbis: 7 motivos para incluir a planta na alimentação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cada vez mais presentes nas feiras e nas hortas urbanas, as PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), como a ora-pro-nóbis, têm ganhado espaço na mesa de quem busca uma alimentação saudável e sustentável. Isso porque elas apresentam enorme potencial nutricional, como vitaminas, minerais e fibras, sendo ótimas para diversificar as refeições sem gastar muito.

“Elas costumam ser mais acessíveis, já que muitas podem ser cultivadas em casa, e ainda oferecem um perfil nutricional excelente”, explica a nutricionista e educadora física Dani Borges.

Benefícios da ora-pro-nóbis

Entre as PANCs, a ora-pro-nóbis se destaca por seu alto teor de proteínas e fibras. Essa planta trepadeira, muito comum em Minas Gerais, ganhou o apelido de “carne dos pobres” devido ao seu valor nutricional.

De acordo com Dani Borges, incluí-la na dieta pode trazer inúmeros benefícios. “Ela ajuda na digestão, melhora a imunidade e ainda é uma fonte vegetal de proteína, o que a torna excelente para quem busca uma alimentação mais equilibrada”, afirma.

A ora-pro-nóbis, rica em fibras e proteínas, é uma ótima opção para incluir na dieta (Imagem: cabuscaa | Shutterstock)

Motivos para incluir ora-pro-nóbis na alimentação

Além de ser uma opção sustentável e acessível, a ora-pro-nóbis entrega mais do que sabor. Confira, abaixo, alguns motivos para inserir essa PANC na alimentação:

Rica em proteínas: possui cerca de 25% de proteína na sua composição, sendo uma excelente opção para vegetarianos e veganos; Melhora a digestão: suas fibras ajudam no funcionamento do intestino, prevenindo prisão de ventre; Fortalece a imunidade: é fonte de vitamina C, essencial para o sistema imunológico; Auxilia na saúde da pele: contém antioxidantes, que ajudam a combater o envelhecimento precoce; Ajuda na saciedade: seu alto teor de fibras prolonga a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso; Contribui para a saúde dos ossos: a presença de cálcio, magnésio e ferro favorece a manutenção da estrutura óssea e o bom desempenho muscular; Auxilia no controle do colesterol: as fibras presentes ajudam a reduzir a absorção de gorduras, colaborando para o equilíbrio dos níveis de colesterol no sangue.

Por Tayanne Silva e Redação Edicase