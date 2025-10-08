Onde comer e beber em Barcelona: melhores restaurantes e bares da cidade

Ao falar de grandes metrópoles, Nova York é sempre lembrada quando o assunto é diversidade culinária… até que se conheça Barcelona. A capital da região da Catalunha possui uma multiculturalidade que se reflete na variedade dos seus restaurantes.

Tem opções brasileiras, de apenas 1 euro, restaurantes do século XIX, latinos, catalães, georgianos, de carnes, mediterrâneos, asiáticos e muito mais! Veja, a seguir, uma lista com as melhores opções e dicas de como economizar no seu roteiro gastronômico.

Melhores restaurantes e bares em Barcelona: Top 3

O La Cabrera é referência para quem ama carnes (Imagem: Divulgação | Jessica Saez | La Cabrera)

1. La Cabrera

Não dá para falar sobre onde comer em Barcelona sem citar o La Cabrera, referência para quem ama carnes. Eleito por vezes a melhor parrilla de Buenos Aires, traz o asado argentino em versão sofisticada, com cortes nobres como olho de bife e bife de chorizo, além de cortes internacionais como a costela de Nebraska, que é cozida em baixa temperatura por 14 horas. O prato é famoso entre os brasileiros que visitam o local.

O menu inclui clássicos da parrilla argentina feitos em fogão a lenha e com toques originais: morcilla crocante por fora e cremosa por dentro, chorizo no ponto certo, empanadas de massa fina que destacam a carne e molhos autorais com chimichurri e fusões espanholas. As mesas são acompanhadas de um assessor que explica sobre a preparação de cada prato.

Local: Carrer de la Diputació 239, 08007

Instagram: @lacabrerabarcelona

2. Los Caracoles (com tour)

Fundado em 1835, o Los Caracoles é um dos restaurantes mais antigos de Barcelona e já recebeu nomes como Salvador Dalí, Jimmy Carter, Robert De Niro, Lenny Kravitz e Julio Iglesias. De cozinha local, destaca-se pelos caracóis da casa, servidos em molho de tomate e pão em formato de caracol, além de pratos como paella e crema catalana.

O espaço é tão icônico que virou palco de um tour histórico da Insider’s Travel, em que um guia (em inglês ou espanhol) conta como a família Bofarull transformou a antiga bodega em um labirinto que resistiu a duas guerras, passou por 5 gerações, e ainda preserva arquitetura do século XIX. O passeio inclui um jantar pré-selecionado com os pratos estrela do local.

“O que torna este lugar realmente especial é poder ver os bastidores carregados de simbolismo e entender como tudo funciona. Não à toa, catalães mundialmente renomados, como Pep Guardiola ou o chef Ferran Adrià, o homenageiam”, explica Mark Watkins, escritor, chef e proprietário do La Grande Bouffe.

Local: Carrer dels Escudellers, 14, Ciutat Vella, 08002

Instagram: @insiderstravel/@lcaracoles

O bar tiki Kahala é o destaque da coquetelaria em Barcelona (Imagem: Divulgação | Simón Pacielo)

3. Kahala Barcelona

O bar tiki Kahala, recém-reformado e com 54 anos, é o destaque da coquetelaria em Barcelona. No balcão, o dono e diretor criativo Nico prepara clássicos originais como o volcán, servido com espetáculo de fogo e feito de frutas tropicais (abacaxi, laranja e maracujá), xarope de amêndoas (orgeat), Rum Brugal, Ron Myers’s (jamaicano), cachaça e gin.

O ícone do espaço é o Mai Tai Kahala, com Ron Planteray envasado especialmente para o local e envelhecido em barricas de bourbon. É intenso e cítrico. A carta ainda traz clássicos como piña colada, caipirinha, margarita e mojito. É um programa para ir a dois, com amigos ou sozinho: às quintas, o balcão rende papo com os bartenders e o próprio dono, que conta a história do bar e dá uma verdadeira aula de coquetelaria.

Local: Av. Diagonal, 537, Les Corts, 08029

Instagram: @kahala_barcelona

Onde comer em Barcelona com 1 euro

1. 99Cheesecake

O 99Cheesecake é uma padaria minimalista e viral de Barcelona onde a ideia é simples: fatias de cheesecake por 0,99 euro. O modelo é inspirado nas fatias de pizza a 1 dólar de Nova York, mas aplicado à sobremesa. Há também versões “premium” (como cookies & cream, lotus, 4 queijos, chocolate branco) por 2,99 euros, além de toppings adicionais por 0,80 euros que os clientes podem escolher para personalizar as fatias.

Também é possível comprar tortas inteiras por valores a partir de 14,55 euros. O negócio, fundado pelo jovem empreendedor de 22 anos Roger Bettosini, deu tão certo na cidade que já se expandiu para Madrid e Valência.

Local: Carrer d’Aribau, 42, L’Eixample, 08011 e Carrer Gran de Gràcia, 194, Gràcia, 08012

Instagram: @the99cheesecake

Onde comer em Barcelona: restaurantes brasileiros e latinos

1. Reconks

O Reconks é o paraíso das empanadas artesanais. A variedade impressiona: há desde os sabores clássicos até combinações criativas, todas com massa crocante por fora e recheios generosos por dentro. Além das empanadas, o cardápio também inclui cortes de carne suculentos e os tradicionais alfajores argentinos. Entre as opções gourmet, a empanada de queijo de cabra com bacon é simplesmente imperdível, uma explosão de sabor que justifica a fama da casa.

Local: Carrer del Comte d’Urgell, 32, 08011

Instagram: @rekons.oficial

2. Mi Casa Bar & Restaurante

O Mi Casa é um verdadeiro pedaço do Brasil em Barcelona, famoso pela picanha servida no ponto certo, acompanhada de farofa, vinagrete e arroz. Os pratos são fartos, o lugar é ideal para ir em companhia, amigos ou com a família. Além do carro-chefe, o cardápio traz pratos típicos e especiais como a feijoada, uma costela cozida durante 48h em baixa temperatura e caipirinhas de vários sabores, tornando-se um ponto de encontro da comunidade brasileira e de estrangeiros. O bar, logo na entrada, completa a experiência com coquetéis da casa.

Local: Carretera de la Bordeta, 26, 08014

Instagram: @micasabarcelona

3. Parra Grill

Ideal para o almoço, o Parra Grill aposta na parrilla argentina com cortes saborosos preparados na brasa, como vazio, entraña e bife ancho. As porções generosas tornam o local uma escolha certeira para refeições completas em ambiente descontraído. De entradas, a provoleta argentina é indispensável e as batatas ao creme de queijo parmesão e muçarela são uma ótima opção de acompanhamento para a parrilla.

Local: Carrer de Villarroel, 181, L’Eixample, 08036

Instagram: @parragrillbcn

4. La Jungla Restaurante

Com ambiente tropical, o La Jungla oferece um rodízio de carnes no estilo brasileiro que se mistura a influências mediterrâneas. Picanha, fraldinha e linguiça são servidas direto do espeto, acompanhadas por buffet de saladas e pratos quentes de diversas cozinhas, em um espaço que agrada tanto famílias quanto grupos de amigos. Para quem vai à noite, ainda é possível provar os coquetéis da casa, em um ambiente intimista no subsolo do local.

Local: Carrer de Pardo, 67, Nou Barris, 08016

Instagram: @restaurantelajungla

Em Barcelona é possível encontrar bares que servem a feijoada brasileira (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

5. Bar Samba no Club Soda

Para quem sentir saudade de um pagodinho, o Bar Samba é o local certo. De sexta a domingo o local recebe festas de piseiro, funk, sertanejo, reggaeton e, claro, pagode e samba. Aos domingos, com a música, ainda é possível pedir uma tradicional feijoada com arroz, couve refogada, laranja e farofa. Vale adicionar uma caipirinha da casa ou cerveja bem gelada para acompanhar e matar um pouco a saudade do Brasil.

Local: Passeig de Joan de Borbó 74, Barceloneta

Instagram: @barsamba_eventos

6. La República

Misturando paixão por futebol e pela carne, o La República é uma parrilla argentina que homenageia grandes clubes e craques do esporte, como Lionel Messi. Há, inclusive, uma milanesa dedicada especialmente ao jogador. O menu ainda inclui cortes clássicos preparados na brasa, como bife de chorizo e ojo de bife. A decoração temática faz do restaurante uma atração tanto para fãs de esportes quanto para amantes da boa gastronomia. Nas terças-feiras, se paga 15 euros para comer carne à vontade.

Local: Carrer de la Mercè, 13, Ciutat Vella, 08002

Instagram: @larepublicarestobar

7. Buriti Barcelona

Especializado em comida baiana, o Buriti é a parada obrigatória para quem sente saudade do dendê e da pimenta. O acarajé – feito na hora nas quintas, sextas e sábados – é a estrela da casa, recheado com vatapá, camarão e caruru, além de pratos como moquecas de peixe, banana-da-terra e bobó de camarão que mantêm o tempero da Bahia vivo no coração da Catalunha.

Local: Carrer de Bilbao, 18, Sant Martí, 08005 e Carrer Comte Borrell 65, 08015

Instagram: @buriti.bcn

Onde comer em Barcelona: restaurantes europeus, asiáticos e catalãs

1. Ostaia

Ostaia é um restaurante que traz para Barcelona os sabores de Gênova, cidade no norte da Itália. O cardápio inclui clássicos como o pesto genovês, feito com manjericão fresco, pinoli e azeite, e diferentes tipos de focaccia. Entre os destaques, está o pato de bellota, que chega com a pele dourada e crocante e a carne macia, praticamente solta do osso. É servido com legumes da estação ou purê, equilibrando seu sabor forte.

Local: Carrer d’Aribau, 58, L’Eixample, 08011

Instagram: @ostaiarestaurant

2. Mikasa

Sem sushi. Neste restaurante japonês você irá provar os pratos que se comem diariamente no Japão, imergindo na cultura do país. As bolinhas de polvo e as almôndegas de frango com ovo são entradas imperdíveis. De principal, o destaque vai para o katsudon, bowl de arroz coberto com um escalope de lombo de porco empanado (tonkatsu), ovo mexido e molho.

Local: Carrer del Comte Borrell, 145, L’Eixample, 08015

Instagram: @mikasa_bcn

3. Tapán

Uma viagem à Geórgia e à Armênia sem sair da Catalunha: o Tapán apresenta pratos típicos caucasianos como o khachapuri (pão recheado com queijo e ovo) e o khinkali (grandes dumplings recheados de carne), que possuem a opção de serem harmonizados com vinhos locais. Há também diferentes tipos de espetos na brasa: carnes, coração, fígado e outros. Uma ótima opção para os carnívoros que querem testar receitas distintas do tempero brasileiro.

Local: C.del Tenor Masini,96, 08028

Instagram: @tapan_bcn

4. Calau Bar

O Calau Bar oferece uma experiência única para quem quer provar diferentes tapas catalanas de uma só vez em um ambiente animado e à beira das águas cristalinas da Costa Brava. O sistema self-service é prático e divertido: as tapas vêm em pequenos espetos e podem ser retiradas diretamente do balcão ou pedidas aos garçons que circulam com opções quentes.

No fim, basta contar os espetos e pagar conforme o número e o tipo escolhido, com preços que variam entre 1 e 3 euros por tapa. E o cardápio oferece opções difíceis de achar em qualquer lugar.

Local: Les Voltes nº2, Palafrugell 17210

Instagram: @calaubar

Dica de como economizar ao comer em Barcelona

Uma das formas mais fáceis de gastar menos na cidade é aproveitar o “menu del día”, servido em quase todos os restaurantes entre 12h e 16h. Por um valor fixo entre 10 e 17 euros, você recebe entrada, prato principal e sobremesa, muitas vezes com bebida incluída. É uma tradição espanhola pensada para o almoço e garante uma refeição completa por um preço acessível.

Por Débora Oliveira