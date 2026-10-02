Omelete de forno: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

O ovo é um ingrediente versátil que pode ser protagonista de diferentes receitas no dia a dia. Para quem quer fugir do tradicional, a omelete de forno se destaca. Feita de forma simples e prática, ela permite combinações variadas, que deixam a refeição ainda mais gostosa. Quando combinada com legumes e outras fontes proteicas, ela se torna uma opção saudável e nutritiva para incluir na rotina.

A seguir, confira 5 receitas de omelete de forno ricas em proteínas para o almoço!

1. Omelete de forno com legumes

Ingredientes

6 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de batata-doce laranja cortada em cubos

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1 xícara de chá de cogumelo portobello fatiado

portobello fatiado 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 cebola-roxa cortada em pétalas

100 g de queijo feta cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a batata-doce e água suficiente para cobrir. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 8 minutos, até ficar macia. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e salteie o brócolis, o cogumelo, o pimentão e a cebola-roxa por cerca de 5 minutos, até os legumes ficarem levemente macios. Acrescente a batata-doce, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Reserve.

Em uma tigela, bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, distribua os legumes salteados. Despeje a mistura de ovos e espalhe o queijo feta por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até ficar firme e o queijo levemente dourado. Sirva em seguida.

2. Omelete de forno com frango, tomate e cottage

Ingredientes

6 ovos

300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 xícara de chá de queijo cottage

1/2 xícara de chá de leite

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e refogue por cerca de 3 minutos. Desligue o fogo, misture a salsinha e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente metade do queijo cottage e misture delicadamente.

Em uma forma forrada com papel-manteiga, distribua o frango refogado e os tomates-cereja. Despeje a mistura de ovos por cima e finalize com o restante do queijo cottage. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

3. Omelete de forno com grão-de-bico, abobrinha e ricota

Ingredientes

6 ovos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 abobrinha cortada em cubos

150 g de ricota esfarelada

1/2 xícara de chá de leite

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente a abobrinha e refogue por cerca de 5 minutos, até ficar levemente macia. Adicione o grão-de-bico, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo, acrescente o coentro e reserve. No liquidificador, bata os ovos, o leite e metade da ricota até obter uma mistura cremosa e homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, distribua o refogado de grão-de-bico e abobrinha. Despeje a mistura de ovos por cima e finalize com o restante da ricota. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até ficar firme e a superfície levemente dourada. Sirva em seguida.

Omelete de forno com salmão, brócolis e espinafre (Imagem: Nata Bene | Shutterstock)

4. Omelete de forno com salmão, brócolis e espinafre

Ingredientes

6 ovos

300 g de filé de salmão cortado em cubos

1 xícara de chá de brócolis em floretes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

100 ml de leite

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pitada de noz-moscada

Água para cozinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure rapidamente os cubos de salmão, apenas até ganharem cor por fora. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, coloque o alho e mexa por alguns minutos até dourar. Em seguida, adicione o espinafre e refogue rapidamente, até as folhas murcharem. Reserve. Em uma panela, cozinhe os floretes de brócolis em água fervente com sal por 2 minutos. Desligue o fogo e escorra bem.

Em uma tigela, bata os ovos com o leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Em uma forma untada com azeite, disponha os cubos de salmão, reservando alguns para a superfície. Despeje delicadamente a mistura de ovos e finalize com os floretes de brócolis, as folhas de espinafre e os pedaços de salmão reservados. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 35 minutos, ou até a omelete ficar firme e dourada. Sirva em seguida.

5. Omelete de forno com carne e cenoura

Ingredientes

6 claras de ovo

6 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 xícaras de chá de carne cozida e desfiada

1 cenoura ralada

ralada 1 cebola picada

1 pimentão verde picado

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as gemas e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Acrescente a carne desfiada, a cenoura, a cebola, o pimentão, o tomate e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Em outra tigela, bata as claras em neve. Incorpore delicadamente à mistura de carne, mexendo de baixo para cima para manter a leveza da preparação. Em uma forma untada com azeite, despeje a mistura e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até a omelete ficar firme e dourada. Retire do forno e sirva em seguida.