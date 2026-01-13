Omelete de forno: 5 receitas leves e ricas em proteínas para o almoço

Tem dias que a gente precisa de uma refeição que não pese, mas que também não deixe aquela sensação de estômago vazio meia hora depois. É aí que entra a omelete de forno: uma opção inteligente que combina ovos ricos em proteínas com ingredientes frescos, criando um almoço completo sem exageros. A técnica é simples, mas o resultado surpreende pela textura macia e sabor equilibrado.
A seguir, confira 5 receitas de omelete de forno leves e ricas em proteínas para o almoço!
Omelete de forno de salmão com brócolis e espinafre
Ingredientes
- 5 ovos
- 200 g de filé de salmão sem pele e cortado em cubos
- 120 g de brócolis em floretes pequenos
- 40 g de folhas de espinafre
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata levemente com um garfo até ficarem homogêneos. Acrescente o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando até incorporar. Unte uma assadeira redonda média com 1 colher de sopa de azeite. Distribua os cubos de salmão, os floretes de brócolis e as folhas de espinafre de forma uniforme. Despeje a mistura de ovos sobre os ingredientes, garantindo que fiquem bem envolvidos.
Regue a superfície com o azeite restante e leve ao forno em temperatura média por aproximadamente 30 a 35 minutos, até que a omelete esteja firme, levemente dourada e com o centro totalmente cozido. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos antes de servir e leve à mesa ainda morna.
Omelete de forno com atum
Ingredientes
- 5 ovos
- 170 g de atum sólido ao natural escorrido
- 120 g de milho-verde cozido
- 80 g de cebola-roxa picada
- 180 ml de leite integral
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira pequena, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa por cerca de 3 minutos, até ficar macia. Reserve. Após, em uma tigela grande, bata os ovos levemente até ficarem homogêneos. Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Junte o atum, o milho-verde e a cebola refogada à mistura de ovos, mexendo delicadamente.
Unte uma assadeira média com o azeite restante, despeje a mistura e nivele. Leve ao forno em temperatura média por aproximadamente 35 minutos, até que a omelete esteja firme, bem estruturada e dourada. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de cortar e sirva ainda morna.
Omelete de forno de cogumelo com salsinha
Ingredientes
- 4 ovos
- 200 g de cogumelo champignon fresco cortado em fatias
- 20 g de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, quebre os ovos e bata levemente com um garfo até que as claras e as gemas fiquem incorporadas. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente a salsinha. Misture delicadamente e reserve. Leve uma frigideira média antiaderente ao fogo médio e adicione o azeite. Acrescente o cogumelo e refogue por cerca de 4 a 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até que fique macio e levemente dourado, com a água naturalmente liberada evaporada. Distribua o cogumelo de forma uniforme em uma assadeira untada com azeite e despeje a mistura de ovos por cima. Leve ao forno médio preaquecido até a omelete dourar. Sirva em seguida.
Omelete de forno com queijo branco e cebolinha
Ingredientes
- 6 ovos
- 200 ml de leite integral
- 150 g de queijo branco ralado
- 3 colheres de sopa de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata com um garfo ou fouet até obter uma mistura homogênea e levemente aerada. Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Adicione o queijo e a cebolinha à mistura de ovos, mexendo até que os ingredientes fiquem bem distribuídos. Despeje a mistura em uma assadeira untada com azeite e nivele a superfície com uma espátula.
Leve ao forno em temperatura média por aproximadamente 35 a 40 minutos, até que a omelete esteja firme no centro, crescida e com a superfície bem dourada. Retire do forno e aguarde cerca de 5 minutos antes de cortar para que a estrutura se mantenha alta e macia. Sirva quente ou morna.
Omelete de forno com frango desfiado e abobrinha
Ingredientes
- 6 ovos
- 180 g de frango cozido e desfiado
- 200 g de abobrinha ralada grossa
- 150 ml de leite integral
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
Modo de preparo
Esprema bem a abobrinha ralada com as mãos ou em um pano limpo para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata levemente com um garfo até ficarem homogêneos. Acrescente o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica, misturando bem. Adicione o frango desfiado e a abobrinha à mistura de ovos, mexendo até incorporar por completo.
Unte uma assadeira média com o azeite, despeje a mistura e nivele a superfície. Leve ao forno em temperatura média por aproximadamente 35 minutos, até que a omelete esteja firme, bem dourada e levemente inflada. Retire do forno, aguarde 5 minutos antes de servir e consuma ainda morna.