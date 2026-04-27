O que ver na Netflix? 5 filmes e séries que estreiam nesta semana 

A Netflix atualiza o catálogo com estreias que prometem atrair diferentes perfis de público. Nesta semana, a seleção passa por histórias inspiradas em casos reais cercados de mistério, tramas de ação carregadas de tensão, além de animações criativas e comédias de humor afiado. Com abordagens variadas e ritmos distintos, os títulos surgem como boas opções para quem quer descobrir algo novo e envolvente para assistir.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam na Netflix nesta semana!

1. Direto pro Inferno (27/04)

Em “Direto pro Inferno”, uma escritora investiga a vida de uma cartomante famosa e descobre segredos que podem mudar tudo (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Baseada em fatos, a trama retrata a ascensão de Kazuko Hosoki, uma cartomante que saiu do anonimato para se tornar uma figura poderosa no Japão, acumulando fama ao aconselhar celebridades e dominar programas de TV com previsões incisivas. Por trás do sucesso, no entanto, surgem indícios de escândalos, conexões obscuras e suspeitas que colocam sua credibilidade em xeque.

A história ganha profundidade quando a escritora Minori Uozumi é escolhida para registrar essa trajetória em uma autobiografia. Durante o processo, à medida que escuta os relatos de Kazuko, Minori passa a desconfiar das versões apresentadas e percebe contradições que a fazem questionar a veracidade dos acontecimentos. Movida por essa inquietação, ela decide investigar por conta própria, em uma busca insistente por testemunhos e evidências que revelem o que realmente se esconde por trás da imagem construída pela cartomante.

2. Casar com um assassino? (29/04)

Em “Casar com um assassino?”, uma mulher se envolve com um homem que esconde um passado ligado a um crime perturbador (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série documental acompanha um caso real inquietante em que um relacionamento aparentemente comum ganha contornos sombrios. A narrativa mostra Caroline Muirhead, uma patologista forense que se envolve rapidamente com um homem que conhece por aplicativo, dando início a um noivado que parece promissor.

A situação toma um rumo inesperado quando ela descobre que o companheiro guarda um passado perturbador ligado ao desaparecimento de um ciclista anos antes. Confrontada com essa revelação, Caroline passa a lidar com um conflito profundo entre seus sentimentos e a gravidade do que veio à tona. Ao longo dos episódios, a série mostra como ela decide agir com cautela e contribuir com as autoridades, ajudando a reunir evidências enquanto tenta compreender quem realmente é o homem ao seu lado.

3. Invejosa – 4ª temporada (29/04)

Em “Invejosa”, Vicky enfrenta mudanças que colocam em xeque suas escolhas e a forma como enxerga a própria vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Nos novos episódios, Vicky (Griselda Siciliani) atravessa um período de mudanças que a leva a repensar sua identidade e os rumos que pretende seguir. Acostumada a se medir pelos outros, ela começa a rever antigas metas e questionar as escolhas que moldaram sua trajetória.

Ao tentar reorganizar sua vida amorosa e encontrar estabilidade, acaba se deparando com situações que evidenciam suas vulnerabilidades e trazem à tona questões que preferia ignorar. Entre surpresas, conflitos e revelações, sua caminhada passa a ser guiada por decisões que colocam em xeque suas antigas convicções. Equilibrando leveza e intensidade, a narrativa explora os desafios da maturidade, o processo de se reconhecer e as consequências que cada passo pode trazer ao longo dessa jornada.

4. Homem em Chamas (30/04)

Em “Homem em Chamas”, um ex-agente volta à ação para proteger a filha de um amigo e enfrentar os responsáveis por uma tragédia (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na nova adaptação do livro de A.J. Quinnell, John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II) é um ex-integrante das Forças Especiais reconhecido por sua eficiência em missões extremas e por resistir até às situações mais perigosas. Após a perda de seu parceiro mais próximo, ele passa a enfrentar as consequências emocionais do trauma, encontrando na busca por justiça uma forma de lidar com a dor.

Decidido a descobrir quem está por trás da tragédia, ele inicia uma jornada para confrontar os responsáveis, ao mesmo tempo em que assume a proteção da filha do amigo, agora ameaçada pelos mesmos inimigos. De volta a um cenário de risco constante, Creasy é levado ao limite físico e emocional, tendo que encarar não apenas adversários implacáveis, mas também os próprios conflitos internos em uma luta intensa por sobrevivência e redenção.

5. Como Mágica (01/05)

Em “Como Mágica”, dois animais rivais trocam de corpo e precisam aprender a conviver para sobreviver na floresta (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na animação, um pássaro e uma pequena criatura da floresta veem suas vidas mudarem completamente após um acontecimento inesperado que faz com que troquem de corpo. Vindos de mundos opostos e naturalmente rivais, eles passam a enxergar a realidade sob uma nova perspectiva.

Ambientada no reino animal conhecido como Vale, a história acompanha a dupla enquanto tenta se adaptar à rotina um do outro, enfrentando desafios que vão muito além das diferenças que os separavam. Para seguir em frente, eles precisam deixar os conflitos de lado e aprender a cooperar em um ambiente cheio de perigos.