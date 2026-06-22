O que significa a frase “O inferno são os outros”? Entenda a reflexão de Jean-Paul Sartre

“O inferno são os outros”: poucas frases da filosofia ocidental ganharam tanta vida fora dos livros. Ela aparece em citações nas redes sociais, em letras de música, em conversas do dia a dia — quase sempre usada para expressar irritação com as pessoas ao redor, como se Jean-Paul Sartre tivesse simplesmente colocado em palavras aquilo que todo mundo já sentia depois de um dia ruim no trabalho ou de uma reunião de família difícil.

O problema é que essa leitura, por mais compreensível que seja, pode estar incompleta. Jean-Paul Sartre possivelmente não estava pregando o isolamento nem validando o rancor alheio. Ele parecia descrever algo muito mais complexo e desconfortável: a dependência inevitável que o ser humano tende a ter do outro para se conhecer. E é justamente esse desconforto que dói.

Quem foi Jean-Paul Sartre?

Nascido em Paris em 1905, Jean-Paul Sartre é considerado um dos nomes mais importantes da filosofia do século XX. Escritor, dramaturgo e intelectual engajado, tornou-se o principal representante do existencialismo francês — corrente que coloca a existência humana, a liberdade e a responsabilidade individual no centro do pensamento filosófico.

Sartre estudou na prestigiosa École Normale Supérieure, foi professor de filosofia e participou ativamente da Resistência Francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1964, recusou o Prêmio Nobel de Literatura, alegando que um escritor não deveria se deixar transformar em instituição. Essa recusa, por si só, diz muito sobre o homem: avesso a rótulos, comprometido com a liberdade até nas pequenas decisões. Morreu em 1980, em Paris, deixando uma obra que atravessa a filosofia, o teatro, o romance e o ensaio político.

De onde vem a frase?

A expressão “O inferno são os outros” é dita por uma das personagens da peça “Entre Quatro Paredes” — em francês, Huis Clos —, escrita em 1944. A história é simples na forma e densa no conteúdo: três personagens mortos — duas mulheres e um homem — são colocados juntos para sempre em uma sala fechada. Não há janelas, não há espelhos, não há sono. Apenas eles três, presos uns aos outros por toda a eternidade.

A ideia teria surgido de uma circunstância curiosa. Sartre queria escrever uma peça para três amigos atores, mas não pretendia dar destaque maior a nenhum dos três. A solução encontrada foi colocá-los em cena sem saída possível: presos, sem escapatória, cada um servindo de carrasco involuntário dos outros dois.

O paradoxo sartriano está no fato de que precisamos dos outros para nos definir, mas esse processo raramente é tranquilo (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)

Significado da frase

Aqui está o ponto que costuma passar despercebido. Sartre possivelmente não estava dizendo que as outras pessoas são ruins, chatas ou insuportáveis. A ideia central parece ser algo muito mais perturbador: que o ser humano precisa do olhar do outro para se definir — e que esse processo tende a ser, por natureza, doloroso.

Na filosofia sartriana, o ser humano não teria uma essência pronta. Não se nasce com uma identidade fixada: segundo essa visão, cada pessoa é o que faz, o que escolhe, o que se torna ao longo da vida. Mas há um problema: ninguém se vê diretamente. Não há acesso à própria imagem sem mediação. É o olhar do outro que devolve uma versão de si — e essa versão frequentemente escapa ao próprio controle.

Quando alguém olha, julga, classifica, ama ou rejeita, constrói uma imagem que passa a existir no mundo independentemente da vontade de quem é observado. E não haveria como escapar disso. Por mais que alguém se recuse a ser definido pelos outros, eles continuam definindo. Esse aprisionamento — não em uma sala fechada, mas no olhar alheio — seria o inferno a que Sartre se referia.

Curiosidade sobre a má interpretação da frase

O próprio Sartre demonstrou preocupação, ao longo da vida, com a má interpretação da frase. Em uma gravação de 1965, ele explicou que não estava defendendo o isolamento como solução. Para ele, as relações com os outros seriam ao mesmo tempo o que há de mais difícil e de mais essencial na existência humana. Querer fugir das pessoas não resolveria o problema — apenas o adiaria.

Inspirados na expressão, os Titãs transformaram a ideia em música: a canção “O Inferno São os Outros”, do álbum “Titanomaquia” (1993), traz no refrão a inversão irônica do conceito — “o problema não sou eu, o inferno são os outros” —, usando o humor para expor exatamente o equívoco que Sartre tentava corrigir.

A relação entre liberdade e o olhar do outro

Para compreender Sartre mais a fundo, vale lembrar que sua filosofia parte de uma premissa radical: o ser humano seria condenado a ser livre. Não haveria Deus, natureza humana ou destino que justificasse as escolhas de cada um. A responsabilidade pelo que se faz seria inteiramente de quem age — e isso pesa.

O olhar do outro complica ainda mais esse peso. Quando alguém observa uma ação, ela passa a ter um registro externo que foge ao controle de quem agiu. A pessoa tímida vista como arrogante, o generoso lido como interesseiro, o honesto que parece ingênuo — todos eles tendem a experimentar, em diferentes graus, o inferno de que Sartre falava: a distância entre quem se acredita ser e quem os outros enxergam.

Por que essa frase ainda ressoa?

Oitenta anos após sua estreia nos palcos parisienses, a frase continua circulando — e não por acaso. O mundo contemporâneo multiplicou as formas de ser visto e julgado. As redes sociais tornaram o olhar do outro onipresente: perfis são avaliados por curtidas, comentários, seguidores e tempo de visualização. A ansiedade que Sartre descreveu como condição filosófica parece ter se tornado, para muitas pessoas, uma experiência cotidiana e mensurável.

Nesse sentido, “Entre Quatro Paredes” talvez nunca tenha sido tão atual. A sala fechada de Sartre não precisa mais de quatro paredes físicas. Ela pode caber na palma da mão.