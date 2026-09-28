O que muda na saúde bucal depois dos 50? Especialista lista 7 cuidados

O envelhecimento traz mudanças naturais ao organismo, e a saúde bucal também pode ser afetada ao longo dos anos. Desgaste dos dentes, alterações nas gengivas, redução da saliva e maior dificuldade para manter uma higiene adequada estão entre os fatores que merecem atenção.

Mais do que evitar problemas dentários, manter a boca saudável está relacionado à alimentação, à fala, à autoestima e à autonomia. Com o avanço da idade, especialmente após os 50 anos, alguns cuidados passam a exigir ainda mais atenção. “Envelhecer não significa necessariamente perder dentes ou conviver com problemas bucais. Com acompanhamento adequado e atenção aos sinais do organismo, é possível preservar a saúde bucal e a qualidade de vida por muitos anos”, explica o dentista da Oral Sin, Dr. Paulo Yanase.

A seguir, confira sete cuidados com a saúde bucal que merecem atenção:

1. Não espere a dor aparecer para procurar um dentista

A ausência de dor não significa que a saúde bucal esteja em dia. Alguns problemas podem evoluir de forma silenciosa, como alterações nas gengivas, cáries e perda óssea. Por isso, manter consultas periódicas permite identificar alterações antes que elas se tornem mais complexas. O acompanhamento preventivo também possibilita avaliar mudanças que podem não apresentar sintomas nas fases iniciais.

2. Observe mudanças nas gengivas

Sangramento durante a escovação, vermelhidão, inchaço, sensibilidade ou retração das gengivas não devem ser considerados normais. Esses sinais podem indicar a necessidade de uma avaliação profissional. A atenção deve ser ainda maior quando os sintomas são frequentes ou persistentes, já que problemas gengivais podem comprometer a sustentação dos dentes.

3. Fique atento à boca seca

A redução da produção de saliva pode ocorrer com o avanço da idade e também está relacionada ao uso de determinados medicamentos. A saliva tem papel importante na proteção da boca e na manutenção do equilíbrio do ambiente bucal. Sensação constante de boca seca, dificuldade para engolir alimentos ou maior frequência de cáries são sinais que merecem ser relatados ao dentista.

4. Não normalize a dificuldade para mastigar

Evitar determinados alimentos porque são difíceis de mastigar, preferir alimentos muito macios ou sentir desconforto durante as refeições pode indicar que algo precisa ser investigado. A mastigação adequada tem relação direta com a alimentação e a qualidade de vida. Segundo o Dr. Paulo Yanase, mudanças nos hábitos alimentares motivadas por dificuldades para mastigar merecem atenção e não devem ser encaradas simplesmente como uma consequência natural do envelhecimento.

Coroas, próteses, implantes e outros tratamentos precisam de acompanhamento profissional (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)

5. Preserve os dentes naturais e acompanhe tratamentos já realizados

Coroas, próteses, implantes e outros tratamentos também precisam de acompanhamento. Mesmo quando não há desconforto, essas estruturas exigem cuidados de higiene e avaliações periódicas. Para quem ainda possui dentes naturais, a recomendação é manter a rotina de prevenção e higiene. Preservar a dentição pelo maior tempo possível contribui para a mastigação e para a saúde bucal como um todo.

6. Reveja hábitos que podem prejudicar os dentes

Alguns comportamentos aparentemente inofensivos podem aumentar o desgaste ou provocar danos aos dentes. Usá-los para abrir embalagens, roer objetos, morder alimentos excessivamente duros ou realizar a escovação com força exagerada são exemplos. Também é importante evitar adiar a avaliação quando surge alguma alteração. Quanto mais cedo uma mudança é identificada, maiores são as possibilidades de definir uma abordagem adequada.

7. Não associe automaticamente envelhecimento à perda dos dentes

A ideia de que perder os dentes é uma consequência inevitável da idade não corresponde ao cuidado preventivo que a saúde bucal exige. Fatores como higiene, acompanhamento odontológico, condições das gengivas, hábitos e histórico de saúde influenciam diretamente a preservação da dentição. “O avanço da idade, por si só, não determina a perda dos dentes. O cuidado contínuo ao longo da vida tem papel importante para preservar a saúde bucal e manter a função mastigatória”, destaca o especialista.

Mais do que adotar cuidados apenas quando surgem sintomas, a saúde bucal após os 50 anos deve ser encarada como parte da manutenção da qualidade de vida. Consultas regulares, higiene adequada e atenção aos sinais do organismo ajudam a identificar alterações e preservar a função da boca ao longo do envelhecimento.

Por Adilson Mendes