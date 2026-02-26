O que estreia no Disney+ em março de 2026? Veja 5 filmes e séries imperdíveis

Março traz ao Disney+ uma programação diversificada que abrange diferentes gêneros e públicos. O mês combina lançamentos de séries já consolidadas com estreias inéditas, passando por especiais comemorativos e animações autorais. Entre produções esportivas, super-heróis, nostalgia e curtas-metragens sensíveis, a plataforma oferece opções variadas para quem busca novidades ao longo das semanas.

A seleção de março equilibra entretenimento familiar com conteúdos voltados para públicos específicos, garantindo que diferentes perfis de assinantes encontrem algo de interesse. Confira abaixo cinco lançamentos do mês no Disney+!

1. O11ZE: Nova Geração – 18/03

Após anos jogando no futebol europeu, os antigos craques formados no IAD retornam para tentar salvar o time que os revelou (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A sequência da franquia O11ZE estreia completa em 18 de março, com todos os 20 episódios disponíveis de uma vez. A série traz de volta Mariano González (Gabo), David Penagos (Ricky) e Luan Brum (Dedé) nos papéis originais, ao lado de novos integrantes liderados por Emiliano González (Gael), Massimo Pomponio (Benjamín) e Fausti Bo (Tomás).

Na história, após seis anos atuando no futebol europeu, os três veteranos retornam ao IAD (Instituto Acadêmico Desportivo) e encontram o time dos Falcões Dourados desmotivado e próximo do rebaixamento. A missão é recuperar a glória da equipe que os formou. A produção conta com participações especiais de Sergio “Kun” Agüero, Santiago Giménez, além de jornalistas esportivos como Sofi Martínez, Vanessa Huppenkothen, Fernando Palomo, Sergio Dipp, Mariano Closs, Diego Latorre e Morena Beltrán.

2. Short Circuit (3ª temporada) – 18/03

A nova temporada reafirma o caráter experimental da série ao apostar em curtas autorais que exploram identidade, sensibilidade e força interior (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A terceira temporada de Short Circuit chega ao Disney+ em 18 de março, continuando a série de curtas-metragens experimentais produzida pelo Walt Disney Animation Studios. A proposta é permitir que artistas e roteiristas do estúdio arrisquem em estilos visuais e narrativas diferentes do padrão tradicional, similar ao conceito da série SparkShorts da Pixar.

Esta temporada apresenta dois novos episódios. “Life Drawings” utiliza uma série de autorretratos para narrar a trajetória de um artista cuja perseverança leva à descoberta de uma alegria maior na vida. “Maddie e o Teste” acompanha uma menina de 10 anos que recorre à força interior para enfrentar seus medos durante uma prova escolar.

3. Especial de 20 Anos de Hannah Montana – 24/03

O especial revisita bastidores e memórias da série que marcou os anos 2000, em uma conversa intimista com Miley Cyrus (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Vem aí o lançamento do especial comemorativo de 20 anos de Hannah Montana, com participação de Miley Cyrus. O programa, gravado com plateia ao vivo, tem formato sem roteiro, focando em bastidores, memórias e o impacto cultural da série que estreou em 2006 no Disney Channel.

O especial é conduzido por Alex Cooper, criadora do podcast Call Her Daddy, em uma conversa sobre a criação da série, os bastidores da produção e as experiências pessoais de Miley Cyrus durante o período em que interpretou Miley Stewart e sua identidade secreta como estrela pop.

Entre os destaques, estão imagens de arquivo inéditas e a reconstrução de cenários icônicos como a sala da família Stewart e o closet secreto onde aconteciam as transformações da personagem. A produção também deve incluir elementos relacionados à trilha sonora da série, que marcou os anos 2000 com músicas como “Best of Both Worlds”.

4. Demolidor: Renascido (2ª temporada) – 24/03

A nova fase intensifica o confronto entre Matt Murdock e Wilson Fisk, aprofundando os dilemas morais de um herói que atua nas sombras (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A segunda temporada de “Demolidor: Renascido” dá continuidade à série protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock e Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk. A trama acompanha o confronto entre o vigilante mascarado de Hell’s Kitchen e o poderoso criminoso que assume o controle de Nova York.

Na narrativa, Wilson Fisk consolida seu domínio sobre a cidade enquanto persegue ativamente o Demolidor, considerado inimigo público número um. Do outro lado, Matt Murdock opera nas sombras para desmantelar o império corrupto do Rei do Crime e restaurar a ordem em sua comunidade. A série segue a premissa de resistir, rebelar e reconstruir, explorando os dilemas de um herói que atua fora da lei.

O elenco também inclui Deborah Ann Woll, Elden Henson, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. A primeira temporada foi lançada em 2025, reintroduzindo os personagens para o público do Disney+. A produção combina elementos de drama, ação e aventura, categorizando-se como série de super-heróis voltada para o público adulto.

5. Versa – 27/03

Sem diálogos, o curta transforma o luto gestacional em uma experiência sensorial guiada por dança, música e simbolismo visual (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O curta-metragem animado “Versa” aborda a experiência de um casal que enfrenta o luto após a perda de um bebê no final da gestação. Sem utilizar diálogos, o filme conduz a narrativa por meio de dança, música e elementos visuais, explorando sentimentos como dor, saudade, desespero, esperança e aceitação.

O diretor Malcolm Pierce baseou a história em sua experiência pessoal. Durante a produção de “Moana”, Pierce e sua esposa Keely perderam o filho Cooper ainda na gestação, experiência que influenciou diretamente o curta.

O título “Versa” é um jogo de palavras com “universe” (universo) e “vice-versa”, representando a dança cósmica da vida dos personagens. Pierce é veterano da Disney com trabalhos em produções como “Detona Ralph”, “Frozen”, “Operação Big Hero”, “Moana”, “Raya e o Último Dragão”, “Encanto” e “Wish”.

O curta-metragem qualificou-se para o Oscar e foi exibido no Animation Is Film Festival em outubro de 2025. O filme foi inspirado também por grupos de apoio a perdas infantis, em que casais compartilham experiências semelhantes, e busca refletir a realidade de famílias que passam por situações de perda gestacional.