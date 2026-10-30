O que estreia na HBO Max em novembro? Veja 5 filmes e séries para colocar na lista

Novembro chega com novidades para quem gosta de acompanhar histórias marcantes, explorar universos fantásticos e descobrir os bastidores de situações reais. A programação da HBO Max reúne dramas ambientados em outras épocas, aventuras que despertam a curiosidade, investigações repletas de enigmas e disputas que exigem criatividade e estratégia.

Entre continuações aguardadas e produções para diferentes públicos, confira filmes e séries que entram no catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês!

1. A Idade Dourada – 4ª temporada (01/11)

Em “A Idade Dourada”, famílias da alta sociedade de Nova York disputam prestígio e influência em meio às transformações sociais (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A quarta temporada acompanha as disputas por prestígio e influência na alta sociedade de Nova York. Bertha Russell (Carrie Coon) se empenha em consolidar a posição de sua família, enquanto Agnes van Rhijn (Christine Baranski) busca recuperar o espaço que perdeu diante das transformações sociais. Ao mesmo tempo, Marian Brook (Louisa Jacobson) procura definir os rumos de sua vida, e Peggy Scott (Denée Benton) enfrenta novos desafios em seus relacionamentos.

Em meio às mudanças nos costumes e às diferenças entre as classes sociais, os personagens lidam com as consequências de suas decisões. Intrigas familiares, alianças estratégicas e conflitos pessoais movimentam a trama, que retrata uma época em que a riqueza e a origem familiar influenciam as oportunidades e o reconhecimento social.

2. O Show da Luna! – 9ª temporada (02/11)

Em “O Show da Luna!”, a pequena cientista explora a Amazônia e descobre curiosidades sobre a natureza e a cultura da região (Imagem: Reprodução digital | TV PinGuim e Discovery Kids)

Na nova temporada, a pequena cientista Luna embarca em uma aventura pela Amazônia ao lado do irmão, Júpiter, e do furão Cláudio. Movida pelo desejo de compreender o mundo ao seu redor, ela investiga fenômenos da natureza, conhece diferentes espécies de animais e descobre características da região. Entre as curiosidades exploradas, estão as cores dos rios amazônicos, os hábitos do boto-cor-de-rosa e as particularidades de alimentos como o açaí e a mandioca.

Durante a viagem, o trio passa por localidades como São Gabriel da Cachoeira, Afuá e a Ilha de Marajó, além de conhecer aspectos da cultura do povo indígena Palikur, no Oiapoque. Por meio de observações e experiências divertidas, a animação apresenta às crianças a riqueza ambiental e a diversidade cultural da Amazônia, incentivando o conhecimento científico e o respeito aos diferentes modos de vida.

3. O Código Da Vinci (04/11)

Em “O Código Da Vinci”, Robert Langdon e Sophie Neveu investigam um assassinato e seguem pistas ligadas a mistérios históricos e religiosos (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures)

O professor de simbologia de Harvard, Robert Langdon (Tom Hanks), tem sua vida transformada quando é chamado para investigar um assassinato no Museu do Louvre, em Paris. No local, ele encontra pistas enigmáticas deixadas pela vítima, que apontam para códigos escondidos em obras de arte e símbolos históricos. Com a ajuda da criptógrafa Sophie Neveu (Audrey Tautou), Langdon inicia uma investigação que pode revelar segredos antigos ligados à Igreja Católica.

Durante a busca por respostas, os dois percorrem locais históricos e decifram mensagens que colocam em dúvida interpretações tradicionais de acontecimentos religiosos. Perseguidos por pessoas determinadas a impedir que a verdade venha à tona, eles enfrentam enigmas, conspirações e descobertas surpreendentes.

4. Cidade de Deus: A Luta Não Para – 2ª temporada (08/11)

Em “Cidade de Deus: A Luta Não Para”, a disputa pelo controle da comunidade se intensifica, enquanto moradores enfrentam violência e corrupção (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série acompanha a intensificação dos conflitos pelo controle da comunidade após a morte do traficante Curió (Marcos Palmeira). A disputa por poder envolve criminosos, representantes políticos e milícias, enquanto Berenice (Roberta Rodrigues) tenta combater a corrupção e Jerusa (Andréia Horta) busca vingança pela tragédia que atinge sua família. Nesse cenário, o retorno de Cenoura (Matheus Nachtergaele), após deixar a prisão, ameaça alterar o equilíbrio entre os grupos rivais.

Em paralelo à violência, Leka (Eli Ferreira) encontra no funk e na dança caminhos para mobilizar os moradores e fortalecer a identidade cultural local. Entre confrontos e tentativas de resistência, a série aborda os impactos do crime organizado na vida da população e as dificuldades enfrentadas por quem busca justiça e melhores condições de vida em uma comunidade marcada pela desigualdade.

5. Aeroporto: Área Restrita – 8ª temporada (11/11)

Em “Aeroporto: Área Restrita”, agentes fiscalizam passageiros e mercadorias e investigam irregularidades nas fronteiras brasileiras (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série documental acompanha o trabalho de agentes responsáveis por fiscalizar passageiros, bagagens e mercadorias nos aeroportos brasileiros. Durante as operações, as equipes investigam possíveis irregularidades, incluindo o transporte ilegal de produtos, substâncias proibidas e itens sujeitos a restrições alfandegárias. As abordagens revelam como os profissionais identificam situações suspeitas e atuam para impedir a entrada e a saída de materiais ilícitos do país.

A novidade da temporada são as ações realizadas em Foz do Iguaçu, no Paraná, região próxima às fronteiras com Argentina e Paraguai. Nesse ambiente de intenso fluxo de pessoas e mercadorias, os agentes analisam informações, verificam documentos e inspecionam cargas para identificar possíveis infrações.