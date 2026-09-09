O que é supplement stacking ? Entenda a prática e veja os cuidados ao combinar vários suplementos

Creatina no café da manhã, pré-treino antes da academia, eletrólitos na garrafinha, carboidratos durante o exercício e proteína depois. Nas redes sociais, rotinas marcadas por uma verdadeira coleção de potes, pós e cápsulas têm ganhado espaço e ajudado a popularizar o chamado “supplement stacking”, prática que combina diferentes suplementos ao longo do dia.

A tendência consiste em combinar diferentes suplementos ao longo do dia ou em torno do treino. Embora algumas associações possam fazer parte de uma estratégia individualizada, o problema começa quando o “stack” de um influenciador vira receita para milhares de seguidores.

A farmacêutica Dra. Unna Abrantes aponta 7 cuidados antes de entrar na tendência. Confira!

1. Saiba exatamente por que cada suplemento está sendo usado

Antes de adicionar mais um produto à rotina, é importante entender a finalidade dele. Quantidade não é sinônimo de eficiência.

“Não existe um número de suplementos que determine se uma estratégia é boa ou ruim. Precisamos entender por que cada produto está sendo utilizado, em qual dose e se existe realmente necessidade. Copiar um ‘stack’ das redes pode levar ao consumo de substâncias desnecessárias ou repetidas”, explica Unna Abrantes.

2. Não pense que creatina + pré-treino significa resultado em dobro

A combinação aparece frequentemente nos conteúdos fitness, mas creatina e pré-treino possuem propostas diferentes. Usar os dois não significa automaticamente potencializar o treino.

“A creatina está relacionada principalmente à disponibilidade energética para esforços de alta intensidade e pode contribuir para força e desempenho em determinados contextos. Muitos pré-treinos, por outro lado, utilizam estimulantes para aumentar a disposição e a percepção de energia. São estratégias diferentes”, afirma.

3. Some toda a cafeína consumida durante o dia

O café da manhã pode ter cafeína. O pré-treino também. Energéticos e alguns termogênicos entram na mesma conta. No “supplement stacking”, observar apenas cada produto isoladamente pode fazer a pessoa perder de vista o consumo total.

“Às vezes, o problema está na soma. A pessoa toma café, utiliza o pré-treino e depois acrescenta energético. O excesso de estimulantes pode provocar palpitações, ansiedade, tremores, desconfortos gastrointestinais e alterações no sono”, alerta a farmacêutica.

A necessidade de eletrólitos depende da duração e da intensidade do exercício (Imagem: Zigres | Shutterstock)

4. Não coloque eletrólitos na garrafinha apenas porque virou tendência

As bebidas coloridas preparadas antes do treino se tornaram praticamente parte da estética fitness nas redes sociais. Mas nem todo praticante de academia precisa suplementar eletrólitos durante o exercício.

“Eletrólitos podem ter aplicações importantes dependendo da modalidade, duração e intensidade do exercício, temperatura e perda de líquidos. Isso não significa que toda pessoa precise transformar sua água em uma mistura de suplementos”, orienta a profissional.

5. Carboidrato durante o treino também precisa ter uma finalidade

Os carboidratos podem desempenhar um papel importante na prática de determinadas modalidades e tipos de treino. A necessidade desse nutriente, porém, pode variar conforme a intensidade, a duração e as características da atividade realizada.

“Uma estratégia para um atleta de endurance, por exemplo, não deve ser automaticamente reproduzida por alguém que realiza outro tipo de treinamento. Modalidade, duração, intensidade e objetivo precisam ser considerados”, explica Unna Abrantes.

6. Não use suplemento para compensar alimentação e sono ruins

É possível ter uma bancada cheia de suplementos e ainda assim comprometer os resultados por dormir pouco, alimentar-se mal ou não respeitar a recuperação.

“O suplemento pode complementar aquilo que a alimentação e a estratégia esportiva precisam entregar, mas não substitui treino, alimentação, hidratação e descanso. O corpo não responde melhor simplesmente porque colocamos mais produtos na rotina”, destaca a farmacêutica Dra. Unna Abrantes.

7. Não copie o “stack” de um influenciador

O protocolo mostrado nas redes não revela necessariamente informações sobre a alimentação, os exames, a intensidade do treinamento, a composição corporal, o objetivo ou o acompanhamento daquela pessoa.

Cada produto precisa ter uma finalidade

Para Unna Abrantes, uma pergunta simples ajuda a identificar excessos: “Para que estou tomando isso?” A quantidade de produtos não deve ser o principal critério para montar uma rotina de suplementação. “Se a pessoa não consegue explicar por que aquele suplemento está na rotina, talvez seja hora de reavaliar. Uma estratégia bem planejada não é aquela que tem mais potes. É aquela em que cada escolha possui uma finalidade”, conclui a Dra. Unna Abrantes.

Por Sarah Carvalho