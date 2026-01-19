O que comer no lanche da tarde? 7 receitas rápidas e saudáveis

Os lanches rápidos e saudáveis são ideais para saciar a fome durante a tarde. Ricos em nutrientes e fáceis de preparar, eles facilitam o dia a dia e ajudam a manter a energia. Além disso, combinam sabores deliciosos com opções equilibradas, facilitando seguir um plano alimentar. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de lanches fitness irresistíveis para você incluir na sua rotina. Confira!
Muffin de cacau com linhaça e banana
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de leite de arroz
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 3/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de sementes de linhaça
- 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%
- 2 xícaras de chá de farinha de arroz
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 banana-nanica madura descascada e amassada
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes líquidos e misture. Aos poucos, adicione o açúcar e as sementes de linhaça e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma peneira, peneire o cacau e a farinha de arroz sobre a mistura e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e a banana e misture. Após, coloque a massa em forminhas de silicone, cobrindo até a metade, e leve ao forno preaquecido em temperatura média até os bolinhos crescerem. Sirva em seguida.
Fritada vegana de grão-de-bico com açafrão
Ingredientes
- 200 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de leite de soja
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açafrão
- 1 colher de sopa de orégano
- 1/2 cebola descascada e picada
- Azeite de oliva e tomates-cerejas cortados ao meio a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, o leite de soja, o sal, o açafrão e o orégano e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os tomates-cerejas e a cebola e cubra com a massa. Espalhe bem e cozinhe por 3 minutos. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Torta de carne moída com pão de forma
Ingredientes
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de alho descascado e picado
- 500 g de carne moída
- 1 tomate sem sementes e picado
- 12 fatias de pão de forma integral e sem casca
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- Sal e cebolinha picada a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, a cebolinha e o sal e refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo e reserve. Unte um refratário de tamanho médio com azeite e disponha metade das fatias de pão sobre ele. Cubra com a carne moída e finalize com mais uma camada de pão. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura sobre a torta e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Biscoitos de baunilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 xícara de chá de amido de milho
- 1/2 colher de chá de stevia
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 220 ml de água
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Iogurte de inhame com frutas
Ingredientes
- 450 g de inhame descascado
- 250 g de morango picado
- 1 manga descascada e picada
- 3 bananas descascadas e amassadas
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela com água, coloque os inhames e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Após, escorra a água, espere esfriar e pique o legume. Disponha em um liquidificador e adicione o restante dos ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Se precisar, coloque um pouco de água para bater. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Lanche de frango na ciabatta
Ingredientes
- 1 pão ciabatta integral
- 100 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 colher de sopa de iogurte natural
- 1 tomate cortado em rodelas
- 1 colher de chá de mostarda
- Azeite de oliva, folhas de alface, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte natural e a mostarda, formando um recheio cremoso e leve. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Corte o pão ciabatta ao meio, sem separar completamente. Distribua as folhas verdes sobre a base do pão. Acrescente o frango temperado, espalhando bem. Finalize com as rodelas de tomate e um fio de azeite. Feche o lanche e sirva em seguida.
Tapioca com queijo branco e tomate
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada
- 2 fatias de queijo branco
- 1 tomate cortado em rodelas
- 1 pitada de sal
- Azeite de oliva e orégano a gosto
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca, formando um disco uniforme. Quando a massa começar a se unir, vire com cuidado. Distribua o queijo branco e o tomate sobre a tapioca. Tempere com uma pitada de sal e orégano. Dobre a tapioca ao meio e deixe no fogo por mais 1 a 2 minutos, até o queijo aquecer levemente. Retire do fogo e finalize com um fio de azeite. Sirva em seguida.