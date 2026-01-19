O que comer no lanche da tarde? 7 receitas rápidas e saudáveis

Os lanches rápidos e saudáveis são ideais para saciar a fome durante a tarde. Ricos em nutrientes e fáceis de preparar, eles facilitam o dia a dia e ajudam a manter a energia. Além disso, combinam sabores deliciosos com opções equilibradas, facilitando seguir um plano alimentar. Pensando nisso, selecionamos 7 receitas de lanches fitness irresistíveis para você incluir na sua rotina. Confira!

Muffin de cacau com linhaça e banana

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de leite de arroz

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

3/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de sementes de linhaça

2 colheres de sopa de cacau em pó 100%

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 banana-nanica madura descascada e amassada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes líquidos e misture. Aos poucos, adicione o açúcar e as sementes de linhaça e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma peneira, peneire o cacau e a farinha de arroz sobre a mistura e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e a banana e misture. Após, coloque a massa em forminhas de silicone, cobrindo até a metade, e leve ao forno preaquecido em temperatura média até os bolinhos crescerem. Sirva em seguida.

Fritada vegana de grão-de-bico com açafrão

Ingredientes

200 g de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 xícara de chá de leite de soja

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açafrão

1 colher de sopa de orégano

1/2 cebola descascada e picada

Azeite de oliva e tomates-cerejas cortados ao meio a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, o leite de soja, o sal, o açafrão e o orégano e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os tomates-cerejas e a cebola e cubra com a massa. Espalhe bem e cozinhe por 3 minutos. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Torta de carne moída com pão de forma

Ingredientes

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 colher de sopa de alho descascado e picado

500 g de carne moída

1 tomate sem sementes e picado

12 fatias de pão de forma integral e sem casca

2 ovos

1 xícara de chá de leite

Sal e cebolinha picada a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, a cebolinha e o sal e refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo e reserve. Unte um refratário de tamanho médio com azeite e disponha metade das fatias de pão sobre ele. Cubra com a carne moída e finalize com mais uma camada de pão. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura sobre a torta e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Biscoitos de baunilha (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Biscoitos de baunilha

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos

1 colher de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de amido de milho

1/2 colher de chá de stevia

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento químico em pó

220 ml de água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Iogurte de inhame com frutas

Ingredientes

450 g de inhame descascado

descascado 250 g de morango picado

1 manga descascada e picada

3 bananas descascadas e amassadas

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela com água, coloque os inhames e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Após, escorra a água, espere esfriar e pique o legume. Disponha em um liquidificador e adicione o restante dos ingredientes. Bata até obter uma consistência homogênea. Se precisar, coloque um pouco de água para bater. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Lanche de frango na ciabatta (Imagem: keko64 | Shutterstock)

Lanche de frango na ciabatta

Ingredientes

1 pão ciabatta integral

100 g de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 colher de sopa de iogurte natural

1 tomate cortado em rodelas

1 colher de chá de mostarda

Azeite de oliva, folhas de alface, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte natural e a mostarda, formando um recheio cremoso e leve. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Corte o pão ciabatta ao meio, sem separar completamente. Distribua as folhas verdes sobre a base do pão. Acrescente o frango temperado, espalhando bem. Finalize com as rodelas de tomate e um fio de azeite. Feche o lanche e sirva em seguida.

Tapioca com queijo branco e tomate

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca hidratada

hidratada 2 fatias de queijo branco

1 tomate cortado em rodelas

1 pitada de sal

Azeite de oliva e orégano a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca, formando um disco uniforme. Quando a massa começar a se unir, vire com cuidado. Distribua o queijo branco e o tomate sobre a tapioca. Tempere com uma pitada de sal e orégano. Dobre a tapioca ao meio e deixe no fogo por mais 1 a 2 minutos, até o queijo aquecer levemente. Retire do fogo e finalize com um fio de azeite. Sirva em seguida.