O que comer no dia do Enem? 5 lanches leves para levar para a prova

Na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos jovens se dedicam aos conteúdos que devem estudar. Porém, o cuidado com a alimentação também deve ser priorizado, pois pode ser um grande aliado na prova. Os nutrientes absorvidos durante as refeições podem não apenas melhorar a atividade cerebral, como estimular o raciocínio e a capacidade cognitiva. Por isso, fazer uma listinha do que levar para comer durante a avaliação é essencial.

A professora Carla Salete Jadão, do curso de Nutrição da Universidade Unopar Anhanguera, explica que a escolha de alimentos específicos pode influenciar significativamente o desempenho durante uma prova. Segundo ela, alimentos nutritivos são essenciais para melhorar a concentração, a memória e os níveis de energia. Nutrientes como ômega 3, antioxidantes, vitaminas do complexo B e minerais, como zinco e ferro, têm um impacto positivo na função cerebral.

“É claro que a ingestão de lanches específicos pode aumentar a concentração durante a realização do exame. Frutas vermelhas como morangos, mirtilos e framboesas contém antioxidantes que podem melhorar a função cognitiva, como também nozes, amêndoas e sementes são boas fontes de vitamina E e ricas em ácidos graxos”, explica.

Além disso, a especialista comenta que se manter bem hidratado durante a prova pode ser um fator essencial para melhorar o foco e manter a clareza mental, sendo importante estar com uma garrafa de água sempre a mãos.

Neste contexto, a professora sugere 5 opções de lanches para o Enem que podem ajudar a manter o foco durante a prova. Confira abaixo!

1. Frutas

A maçã e a banana, por exemplo, são alimentos ricos em fibras, além de aumentar a energia e trazer mais saciedade. Outro ponto positivo é que são práticas e não fazem sujeira. Evite frutas com muita água, como o melão e a melancia, além de serem mais difíceis de manusear, podem sujar e causar acidentes com os materiais de prova.

2. Sanduíches naturais

Um sanduíche de pão integral com patê e vegetais é uma indicação incrível de lanche para o Enem, pois é rápido, leve e ideal para não atrapalhar (nem pesar o estômago) na hora do exame. Evite hambúrgueres, lanches muito gordurosos ou com muitos condimentos, pois eles podem dificultar a digestão e causar desconforto estomacal.

Biscoitos ricos em sementes ajudam a aumentar a saciedade durante o Enem (Imagem: Maryia_K | Shutterstock)

3. Biscoitos

Dê preferência aos biscoitos sem recheio, ricos em sementes, castanhas ou gergelim, pois ajudam a dar mais saciedade. Evite aqueles amanteigados ou recheados, pois costumam causar desequilíbrio devido ao excesso de açúcar e conservantes, o que pode até mesmo prejudicar o raciocínio.

4. Barra de proteína

As barrinhas são ótimas opções para quem busca comer algo leve e sem sujeira. Elas são cheias de nutrientes e ajudam a manter a energia durante a prova. No entanto, evite opções com chocolate, pois, além de conter muito açúcar, após o pico de energia, pode atrapalhar o desempenho. Opte pelo chocolate 70% cacau.

5. Mix de castanhas

As nozes e as castanhas são alimentos essenciais para ajudar na saciedade do organismo, além de serem saudáveis. Uma porção variada é um ótimo lanche e não pesa o estômago. Evite consumir cereais e até mesmo as castanhas em excesso, pois grandes quantidades durante a prova podem ter uma digestão mais lenta e causar desconforto.

Por Camila Souza Crepaldi